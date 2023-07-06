Буре по поручению Путина вручен орден Александра Невского. Награду передал помощник президента Левитин

Теги ФХР Сборная России по хоккею фото Павел Буре Владимир Путин Игорь Левитин КХЛ Политика Хоккей

Павлу Буре вручен орден Александра Невского.

«Специальному представителю Федерации хоккея России по международным делам, члену Совета ИИХФ Павлу Буре, легендарной «Русской ракете» по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина был вручен орден имени Александра Невского за успешную подготовку спортсменов к Зимним Олимпийским играм-2022 в Пекине. 

Награду вручал помощник президента Игорь Левитин. 

Федерация хоккея России поздравляет Павла Владимировича с признанием его выдающихся заслуг на высшем государственном уровне и желает дальнейших успехов в работе на благо отечественного хоккея!» – сообщается на официальном сайте ФХР.

Фото: официальный сайт ФХР

35 комментариев

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Tima_Milan
путину по поручению Невского вручен орден Павла Буре
+39
-1
+38
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Bobby Clarke
Я его помню Ракетой. Но теперь он просто винтик.
+31
-3
+28
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Bestcapper
Ну вот, в одной команде вроде играют а медальку только сейчас повесили...видать не плохую передачу на тренировке отдал, подлизал так сказать...
+24
-2
+22
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Фут.Боль
Беру,- ответил Буре.
+17
-1
+16
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Tima_Milan
Ответ Bestcapper
Ну вот, в одной команде вроде играют а медальку только сейчас повесили...видать не плохую передачу на тренировке отдал, подлизал так сказать...
пас в глубину
+14
-1
+13
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Melnikov1968
Президенту, конечно, виднее. Но назвать подготовку спортсменов,в данном случае хоккеистов, успешной никак нельзя. Похабная игра, убогое второе место.
+11
-2
+9
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_Абырвалг_
САМ, вручает,когда двухнедельную изоляцию проходят !
+6
0
+6
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Непристойное предложение
а чего через помощника? двойник опять в дербент уехал?
+7
-2
+5
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нелюбитель футбола
Ракета явно бухает..
+4
0
+4
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marshal .masha
Каждый день, да через день ордена раздают. Обесценили совсем, за что, почему, кого он, где готовил?
+3
0
+3
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newwaver
Спасибо, что не Героя.
+3
0
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Beloded2007
Уотакуот
+2
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United
Орден Павла Пюре
+2
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Michael1969
Ответ Melnikov1968
Президенту, конечно, виднее. Но назвать подготовку спортсменов,в данном случае хоккеистов, успешной никак нельзя. Похабная игра, убогое второе место.
На каток правильный приехали? - значит, успешная!
+3
-1
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Вован Азаров
полководческий орден хоккеисту это перебор
+1
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burefan
Чем именно занимался Паша в процессе "успешная подготовка спортсменов к Зимним Олимпийским играм-2022 в Пекине"?
Специальному представителю Федерации хоккея России по международным делам...
а ведь мог детишек тренировать..
+1
0
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гилберт
Ответ Фут.Боль
Беру,- ответил Буре.
Бара бара бара, буре буре буре...
+1
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Pink Floyd1276
Ждем поздравлений от Александра Невского.
+1
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Rio (BLR)
Буре как-то плохо выглядит
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Дандрей
И часы "Заря")
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Tima_Milan
Ответ _Абырвалг_
САМ, вручает,когда двухнедельную изоляцию проходят !
и то из бункера и то по шкуре
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gfdfgrehg
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ RWMen
С каких пор это их дом?
давно уже, почаще заглядывайте на ресурс
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гилберт
Ответ нелюбитель футбола
Ракета явно бухает..
Заправляется топливом.
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Atsuktuvas
С таким орденом главное на лед не выходить...
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RWMen
Ответ gfdfgrehg
выгоняешь их из собственного дома хаха?
С каких пор это их дом?
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