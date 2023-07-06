Буре по поручению Путина вручен орден Александра Невского. Награду передал помощник президента Левитин

Павлу Буре вручен орден Александра Невского.

«Специальному представителю Федерации хоккея России по международным делам, члену Совета ИИХФ Павлу Буре, легендарной «Русской ракете» по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина был вручен орден имени Александра Невского за успешную подготовку спортсменов к Зимним Олимпийским играм-2022 в Пекине.

Награду вручал помощник президента Игорь Левитин.

Федерация хоккея России поздравляет Павла Владимировича с признанием его выдающихся заслуг на высшем государственном уровне и желает дальнейших успехов в работе на благо отечественного хоккея!» – сообщается на официальном сайте ФХР.

Фото: официальный сайт ФХР