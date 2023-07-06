Новый агент Тарасенко: «Владимир – лучший игрок из доступных на рынке»

Джей Пи Бэрри считает Владимира Тарасенко лучшим игроком на рынке свободных агентов.

Российский нападающий принял решение сменить агентов, не подписав контракт на рынке свободных агентов.

«Сейчас рынок достаточно сложный, но Владимир, конечно, лучший игрок из доступных на рынке.

Не в первый раз происходит так, что работа на рынке замедляется, поэтому важно оценить каждый вариант, который имеет смысл для него и оценить тот вопрос, следует ли ему подписать однолетний контракт, а затем вернуться на рынок, либо есть ли те, кто готов говорить о длительном соглашении.

Мы должны учесть все эти моменты, потому что когда хоккеист подписывает однолетний контракт, то ищет наилучшую ситуацию, в которой он сможет себя проявить, чтобы после этого вернуться к долгосрочному контракту», – сказал агент Джей Пи Бэрри.