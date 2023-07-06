Новый агент Тарасенко: «Владимир – лучший игрок из доступных на рынке»

Теги НХЛ Джей Пи Бэрри Владимир Тарасенко Хоккей

Джей Пи Бэрри считает Владимира Тарасенко лучшим игроком на рынке свободных агентов.

Российский нападающий принял решение сменить агентов, не подписав контракт на рынке свободных агентов.

«Сейчас рынок достаточно сложный, но Владимир, конечно, лучший игрок из доступных на рынке.

Не в первый раз происходит так, что работа на рынке замедляется, поэтому важно оценить каждый вариант, который имеет смысл для него и оценить тот вопрос, следует ли ему подписать однолетний контракт, а затем вернуться на рынок, либо есть ли те, кто готов говорить о длительном соглашении.

Мы должны учесть все эти моменты, потому что когда хоккеист подписывает однолетний контракт, то ищет наилучшую ситуацию, в которой он сможет себя проявить, чтобы после этого вернуться к долгосрочному контракту», – сказал агент Джей Пи Бэрри.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sd4fmwrvz8
Надеюсь он этого самого лучшего игрока на рынке к йозе Марино не отправит 😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим
Вот прям волнуюсь за Тараса ) но прям чувствую будет хорошее денежное довольствие и Оттава )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Венер Кучербаев
интересно, есть ли у них взаимный интерес с Сиэттлом?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий