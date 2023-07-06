Ален Виньо завершил тренерскую карьеру. Он выводил «Ванкувер» и «Рейнджерс» в финал Кубка Стэнли

Теги Рейнджерс Филадельфия Ванкувер Ален Виньо НХЛ Хоккей

Ален Виньо объявил о завершении тренерской карьеры.

«Когда я подписал контракт с «Филадельфией», то сказал, что это мой последний договор. Ничто не заставило меня передумать.

Я думаю, что пришло время наслаждаться жизнью. У меня была отличная карьера», – сказал 62-летний Ален Виньо.

Канадский специалист тренировал три команды на протяжении карьеры в НХЛ.

Он работал в «Ванкувере» с сезона-2006/07 по сезон-2012/13. В 2011 году «Кэнакс» вышли в финал Кубка Стэнли, где проиграли «Бостону» (3-4 в серии).

Виньо тренировал «Рейнджерс» с сезона-2013/14 по сезон-2017/18. В 2014 году команда проиграла «Лос-Анджелесу» в финале Кубка Стэнли (1-4 в серии).

В сезоне-2019/20 специалист возглавил «Филадельфию» и покинул пост главного тренера команды по ходу сезона-2021/22.

10 комментариев

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Сергей Синцов
Сразу вспоминается его смех после пародии Вернона на Биексу 😂
+11
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evg-pro
Ответ dudkinrs82
В сезоне были супер. А в финале вроде все 7 матчей забрали хозяева. Заруба была что надо
Кэнакс седьмой дома же сгорели? Нет? До этого всё хозяева брали..
+6
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+6
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marsel vt
Даa. Как тогда Ванкувер не выиграл?
+2
-1
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j-rich
Виньо в НХЛ был как Тоттенхем из легендарной фразы Колина Фарелла
+2
-1
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Александр Рыбаков
Ответ dudkinrs82
В сезоне были супер. А в финале вроде все 7 матчей забрали хозяева. Заруба была что надо
погромы в Ванкувере после финала! эхха
+1
0
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Samsonov_24_4_11_15
Ответ evg-pro
Кэнакс седьмой дома же сгорели? Нет? До этого всё хозяева брали..
Да, 0-4 в Седьмой игре
+1
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Ираклий Цулая
Ответ DiffusedLight
Подскажите плиз, что за фраза
"Г*вном ты не был, но и до вершин не добрался. Как «Тоттенхэм»."
+1
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Андрей Ячменёв
Низкий поклон Алену за годы, проведённые в "Кэнакс"! Именно при нём я полюбил этот невезучий канадский клуб. С 2009 по 2012 годы "Ванкувер" Виньо был великолепен
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dudkinrs82
Ответ marsel vt
Даa. Как тогда Ванкувер не выиграл?
В сезоне были супер.
А в финале вроде все 7 матчей забрали хозяева. Заруба была что надо
+1
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DiffusedLight
Ответ j-rich
Виньо в НХЛ был как Тоттенхем из легендарной фразы Колина Фарелла
Подскажите плиз, что за фраза
0
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