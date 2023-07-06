Ален Виньо завершил тренерскую карьеру. Он выводил «Ванкувер» и «Рейнджерс» в финал Кубка Стэнли

Ален Виньо объявил о завершении тренерской карьеры.

«Когда я подписал контракт с «Филадельфией», то сказал, что это мой последний договор. Ничто не заставило меня передумать.

Я думаю, что пришло время наслаждаться жизнью. У меня была отличная карьера», – сказал 62-летний .

Канадский специалист тренировал три команды на протяжении карьеры в .

Он работал в « » с сезона-2006/07 по сезон-2012/13. В 2011 году «Кэнакс» вышли в финал Кубка Стэнли, где проиграли «Бостону» (3-4 в серии).

Виньо тренировал « » с сезона-2013/14 по сезон-2017/18. В 2014 году команда проиграла «Лос-Анджелесу» в финале Кубка Стэнли (1-4 в серии).

В сезоне-2019/20 специалист возглавил «Филадельфию» и покинул пост главного тренера команды по ходу сезона-2021/22.