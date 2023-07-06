Майкл Стоун о завершении карьеры: «Было бы гораздо сложнее решиться, если бы не должность в «Калгари»

Теги Калгари НХЛ Майкл Стоун Хоккей

Майкл Стоун прокомментировал свое решение завершить игровую карьеру.

33-летний экс-защитник «Калгари» будет работать в отделе развития игроков «Флэймс».

«Я очень рад, что мне удалось завершить карьеру вот так – тут же получить должность в «Калгари». Думаю, мне было бы гораздо сложнее [решиться], если бы такой возможности у меня не было.

Я приятно взволнован, буду учиться и получать новый опыт в ином качестве в НХЛ. Жду с нетерпением возможности поработать с молодыми защитниками и помочь им добиться главной цели – заиграть в «Калгари» – сказал Стоун.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
e1ther - e1ther
в был бы Марк Стоун,может и чашка бы была...)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий