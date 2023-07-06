Майкл Стоун о завершении карьеры: «Было бы гораздо сложнее решиться, если бы не должность в «Калгари»
Майкл Стоун прокомментировал свое решение завершить игровую карьеру.
33-летний экс-защитник «Калгари» будет работать в отделе развития игроков «Флэймс».
«Я очень рад, что мне удалось завершить карьеру вот так – тут же получить должность в «Калгари». Думаю, мне было бы гораздо сложнее [решиться], если бы такой возможности у меня не было.
Я приятно взволнован, буду учиться и получать новый опыт в ином качестве в НХЛ. Жду с нетерпением возможности поработать с молодыми защитниками и помочь им добиться главной цели – заиграть в «Калгари» – сказал Стоун.
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