Майкл Стоун о завершении карьеры: «Было бы гораздо сложнее решиться, если бы не должность в «Калгари»

Майкл Стоун прокомментировал свое решение завершить игровую карьеру.

33-летний экс-защитник «Калгари» будет работать в отделе развития игроков «Флэймс».

«Я очень рад, что мне удалось завершить карьеру вот так – тут же получить должность в « ». Думаю, мне было бы гораздо сложнее [решиться], если бы такой возможности у меня не было.

Я приятно взволнован, буду учиться и получать новый опыт в ином качестве в . Жду с нетерпением возможности поработать с молодыми защитниками и помочь им добиться главной цели – заиграть в «Калгари» – сказал Стоун.