33-летний Майкл Стоун завершил карьеру после 12 сезонов в НХЛ. Он вошел в отдел развития игроков «Калгари»
Защитник Майкл Стоун объявил о завершении игровой карьеры.
33-летний канадец провел в НХЛ 12 сезонов за «Калгари» и «Аризону», последние семь лет – за «Флэймс».
Теперь Стоун будет работать в отделе развития игроков «Калгари».
Всего в 552 матчах регулярки Стоун набрал 145 (41+104) очков, в 15 играх плей-офф на его счету 6 (3+3) баллов.
На драфте НХЛ в 2008 году он был выбран в третьем раунде под общим 69-м номером.
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