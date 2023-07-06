33-летний Майкл Стоун завершил карьеру после 12 сезонов в НХЛ. Он вошел в отдел развития игроков «Калгари»

Защитник Майкл Стоун объявил о завершении игровой карьеры.

33-летний канадец провел в НХЛ 12 сезонов за « » и «Аризону», последние семь лет – за «Флэймс».

Теперь Стоун будет работать в отделе развития игроков «Калгари».

Всего в 552 матчах регулярки Стоун набрал 145 (41+104) очков, в 15 играх плей-офф на его счету 6 (3+3) баллов.

На драфте в 2008 году он был выбран в третьем раунде под общим 69-м номером.