Майкл Стоун в 4-й раз подряд подписался с «Калгари» на год. В 2019 году «Флэймс» выкупили контракт защитника

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Защитник Майкл Стоун в 4-й раз подряд подписался с «Калгари» на год. 

Соглашение с 32-летним игроком является двусторонним (зарплата – 750 тысяч в НХЛ и 400 тысяч в АХЛ при гарантированном минимуме за сезон 450 тысяч). 

Стоун играет за «Калгари» с 2017 года. В 2019 году клуб выкупил последний год его контракта с кэпхитом 3,5 миллиона долларов. 

После этого защитник уже 4 раза подряд подписывает с «Флэймс» однолетние соглашения с зарплатой 700 и 750 тысяч на уровне НХЛ. 

В минувшем сезоне игрок провел только 11 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 6 (2+4) очков при полезности «+3».

В 9 играх плей-офф добавил еще 5 (2+3) баллов при полезности «+6».

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