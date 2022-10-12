Майкл Стоун в 4-й раз подряд подписался с «Калгари» на год. В 2019 году «Флэймс» выкупили контракт защитника

Защитник Майкл Стоун в 4-й раз подряд подписался с на год.

Соглашение с 32-летним игроком является двусторонним (зарплата – 750 тысяч в НХЛ и 400 тысяч в АХЛ при гарантированном минимуме за сезон 450 тысяч).

Стоун играет за «Калгари» с 2017 года. В 2019 году клуб выкупил последний год его контракта с кэпхитом 3,5 миллиона долларов.

После этого защитник уже 4 раза подряд подписывает с «Флэймс» однолетние соглашения с зарплатой 700 и 750 тысяч на уровне НХЛ.

В минувшем сезоне игрок провел только 11 матчей в регулярном чемпионате , в которых набрал 6 (2+4) очков при полезности «+3».

В 9 играх плей-офф добавил еще 5 (2+3) баллов при полезности «+6».