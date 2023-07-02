Форвард «Металлурга» Майе подписал двусторонний контракт с «Монреалем», Керри – с «Оттавой»

Теги Металлург Мг переходы Оттава Монреаль НХЛ КХЛ Джош Керри Филипп Майе Хоккей

Филипп Майе и Джош Керри подписали контракты с клубами НХЛ.

Филипп Майе подписал двустороннее соглашение на один сезон с «Монреалем» с кэпхитом 775 тысяч долларов.

Джош Керри договорился о двустороннем договоре на один год с «Оттавой» с кэпхитом 775 тысяч долларов.

Предыдущие два сезона нападающие выступали за «Металлург» в КХЛ.

В прошлом сезоне Майе набрал 53 (22+31) балла в 66 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. На счету Керри 12 (3+9) очков в 48 играх.

4 комментария

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alelob
печально
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FaithDevotion
Керри в НХЛ это из разряда Бурмистрова. Он-то куда
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