Форвард «Металлурга» Майе подписал двусторонний контракт с «Монреалем», Керри – с «Оттавой»

Филипп Майе и Джош Керри подписали контракты с клубами НХЛ.

подписал двустороннее соглашение на один сезон с « » с кэпхитом 775 тысяч долларов.

договорился о двустороннем договоре на один год с «Оттавой» с кэпхитом 775 тысяч долларов.

Предыдущие два сезона нападающие выступали за « » в .

В прошлом сезоне Майе набрал 53 (22+31) балла в 66 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. На счету Керри 12 (3+9) очков в 48 играх.