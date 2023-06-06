Майе и О′Делл ожидают предложений от клубов КХЛ в районе 100 млн рублей в год
Филипп Майе и Эрик О′Делл надеются получить контракты с зарплатой 100 миллионов рублей за сезон.
Нападающие находятся в статусе неограниченно свободных агентов.
«Находящиеся без контрактов канадские легионеры Эрик О′Делл и Филипп Майе ожидают предложений в КХЛ, которые приближаются к ста миллионам рублей за сезон. И вряд ли дождутся.
Тем более, что в июле после открытия рынка свободных агентов НХЛ появятся и другие кандидатуры», – написал журналист Дмитрий Лукашов.
Майе выступал за «Металлург» в прошлом сезоне, О′Делл – за московское «Динамо».
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