Майе и О′Делл ожидают предложений от клубов КХЛ в районе 100 млн рублей в год

Филипп Майе и Эрик О′Делл надеются получить контракты с зарплатой 100 миллионов рублей за сезон.

Нападающие находятся в статусе неограниченно свободных агентов.

«Находящиеся без контрактов канадские легионеры и ожидают предложений в , которые приближаются к ста миллионам рублей за сезон. И вряд ли дождутся.

Тем более, что в июле после открытия рынка свободных агентов НХЛ появятся и другие кандидатуры», – написал журналист Дмитрий Лукашов.

Майе выступал за « » в прошлом сезоне, О′Делл – за московское « ».