Майе и О′Делл ожидают предложений от клубов КХЛ в районе 100 млн рублей в год

Теги Металлург Мг КХЛ Эрик О′Делл Динамо Филипп Майе Хоккей

Филипп Майе и Эрик О′Делл надеются получить контракты с зарплатой 100 миллионов рублей за сезон.

Нападающие находятся в статусе неограниченно свободных агентов.

«Находящиеся без контрактов канадские легионеры Эрик О′Делл и Филипп Майе ожидают предложений в КХЛ, которые приближаются к ста миллионам рублей за сезон. И вряд ли дождутся.

Тем более, что в июле после открытия рынка свободных агентов НХЛ появятся и другие кандидатуры», – написал журналист Дмитрий Лукашов.

Майе выступал за «Металлург» в прошлом сезоне, О′Делл – за московское «Динамо».

5 комментариев

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РустемХ
Не дождутся.
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marshal .masha
Да и пусть ждут, кто им мешает
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Иван Павлов
Ладно ещё Майе, но кто в здравом уме даст О’Деллу 100 млн, зная о его проблемах с травмами?
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Дмитрий9779
Такие деньги им ни кто не даст.
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мик джагер
Пускай в НХЛ едут.
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