Геннадий Величкин: «Майе – самый сильный канадский игрок в КХЛ. Катание, голова и руки – за ним никто не успевает»
Геннадий Величкин считает Филиппа Майе сильнейшим канадским игроком в КХЛ.
«Есть ли свой Макдэвид в КХЛ? (смеется). С ним нельзя сравнивать.
Но для меня самый сильный канадский игрок – это Филипп Майе. Почему именно он? Его катание, голова и руки. За ним никто не успевает (смеется).
Среди легионеров и канадцев он лучший на льду.
Какие он передачи отдает.. Чувство партнера на площадке сумасшедшее», – сказал бывший вице-президент «Металлурга».
Вот и вся разница