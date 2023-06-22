Геннадий Величкин: «Майе – самый сильный канадский игрок в КХЛ. Катание, голова и руки – за ним никто не успевает»

Геннадий Величкин считает Филиппа Майе сильнейшим канадским игроком в КХЛ.

«Есть ли свой Макдэвид в ? (смеется). С ним нельзя сравнивать.

Но для меня самый сильный канадский игрок – это . Почему именно он? Его катание, голова и руки. За ним никто не успевает (смеется).

Среди легионеров и канадцев он лучший на льду.

Какие он передачи отдает.. Чувство партнера на площадке сумасшедшее», – сказал бывший вице-президент « ».