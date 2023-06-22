Геннадий Величкин: «Майе – самый сильный канадский игрок в КХЛ. Катание, голова и руки – за ним никто не успевает»

Теги Металлург Мг Геннадий Величкин КХЛ Филипп Майе Хоккей

Геннадий Величкин считает Филиппа Майе сильнейшим канадским игроком в КХЛ.

«Есть ли свой Макдэвид в КХЛ? (смеется). С ним нельзя сравнивать.

Но для меня самый сильный канадский игрок – это Филипп Майе. Почему именно он? Его катание, голова и руки. За ним никто не успевает (смеется).

Среди легионеров и канадцев он лучший на льду.

Какие он передачи отдает.. Чувство партнера на площадке сумасшедшее», – сказал бывший вице-президент «Металлурга».

6 комментариев

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LaffyTaffy
У парня 2 игры в нХл, а в кхл всех разматывает. Вот и вся разница
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Pronger
Ответ LaffyTaffy
У парня 2 игры в нХл, а в кхл всех разматывает. Вот и вся разница
экспертное мнение)) Ещё вода мокрая, а небо голубое
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Валерка Боров Сухачев
Ответ LaffyTaffy
У парня 2 игры в нХл, а в кхл всех разматывает. Вот и вся разница
В КХЛ ему дали раскрыться в нхл нет.
Вот и вся разница
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LaffyTaffy
Ответ Валерка Боров Сухачев
В КХЛ ему дали раскрыться в нхл нет. Вот и вся разница
🤣🤣🤣🤣
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LaffyTaffy
Ответ Pronger
экспертное мнение)) Ещё вода мокрая, а небо голубое
Где сейчас Крис не знаешь? Давно не слышно про него
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Валерка Боров Сухачев
Ответ LaffyTaffy
🤣🤣🤣🤣
)))Я про тоже
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