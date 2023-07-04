Кудашов об Олимпиаде-2022: «При подготовке навалился ковид – мы скрывали, чтобы никого не заперли на несколько дней»

Алексей Кудашов заявил о скомканной подготовке к Олимпиаде-2022.

– Закончился контракт главного тренера Алексея Жамнова со сборной России. Как вы оцените этот цикл, в котором было серебро Олимпиады? Вы являлись помощником Жамнова в сборной.

– Здорово работали. Единственное – конечно, мы хотели бы завоевать золото. Но в Пекине были очень сложные условия.

Если раскрывать секреты, то при подготовке к Олимпиаде на нас серьезно навалился ковид. Мы не выносили сор из избы, чтобы никого не заперли на несколько дней…

– В сборной России никто не попал на карантин.

– Да, но никто не знает, что у нас на тренировки выходило по шесть человек – как раз положительные тесты были. Мы просто это скрывали.

Потому что если бы любая международная организация узнала, что в сборной России бушует ковид, то к нам было бы приковано всеобщее внимание.

– Речь идет, как я понимаю, о сборах в Новогорске.

– Мы правильно подготовили себя в итоге к поездке на Олимпиаду, и уже в Пекине никто «плюсы» не схватил.

Но вы представляете, как игрокам подтягивать физику, когда в списке у тебя 20 человек, а на тренировку выходят только шесть. На следующее утро – другие шесть, а эти уже с «плюсами».

Так что подготовительный процесс был очень скомканным. Но в этих условиях тренерский штаб сильно отработал.

В нем собрались профессионалы, которые сами много играли в хоккей, обладают большим авторитетом и опытом. И споры у нас были, и разногласия.

Но мы работали как единый коллектив. Да, не выиграли в финале. Но вы видите, как выровнялся уровень сборных, – сказал тренер сборной России Алексей Кудашов.

Сборная России уступила команде Финляндии (1:2) в финале Олимпиады-2022.