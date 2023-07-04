«Питтсбург» подписал Бутчера на год. Контракт двусторонний, экс-защитник «Нью-Джерси» не играл в НХЛ в прошлом сезоне

«Питтсбург» подписал защитника Уилла Бутчера на год.

Контракт с 28-летним американцем является двусторонним. Зарплата на уровне – 775 тысяч долларов, – 425 тысяч.

не играл в НХЛ в прошлом сезоне. В составе « » в АХЛ он набрал 43 (6+37) очка в 65 матчах в АХЛ.

В НХЛ бывший защитник «Нью-Джерси» суммарно провел 275 матчей и набрал 114 (16+98) очков. В Кубке Стэнли – 5 игр и 4 (1+3) балла.