«Питтсбург» подписал Бутчера на год. Контракт двусторонний, экс-защитник «Нью-Джерси» не играл в НХЛ в прошлом сезоне
«Питтсбург» подписал защитника Уилла Бутчера на год.
Контракт с 28-летним американцем является двусторонним. Зарплата на уровне НХЛ – 775 тысяч долларов, АХЛ – 425 тысяч.
Бутчер не играл в НХЛ в прошлом сезоне. В составе «Техаса» в АХЛ он набрал 43 (6+37) очка в 65 матчах в АХЛ.
В НХЛ бывший защитник «Нью-Джерси» суммарно провел 275 матчей и набрал 114 (16+98) очков. В Кубке Стэнли – 5 игр и 4 (1+3) балла.
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