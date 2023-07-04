«Питтсбург» подписал Бутчера на год. Контракт двусторонний, экс-защитник «Нью-Джерси» не играл в НХЛ в прошлом сезоне

Теги переходы Питтсбург Даллас НХЛ АХЛ Уилкс-Бэрри Техас Уилл Бутчер Хоккей

«Питтсбург» подписал защитника Уилла Бутчера на год.

Контракт с 28-летним американцем является двусторонним. Зарплата на уровне НХЛ – 775 тысяч долларов, АХЛ – 425 тысяч. 

Бутчер не играл в НХЛ в прошлом сезоне. В составе «Техаса» в АХЛ он набрал 43 (6+37) очка в 65 матчах в АХЛ.

В НХЛ бывший защитник «Нью-Джерси» суммарно провел 275 матчей и набрал 114 (16+98) очков. В Кубке Стэнли – 5 игр и 4 (1+3) балла. 

7 комментариев

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Strannix
🤦
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Maxim Shumov
Главное - Джерри подписали. Теперь с любой защитой ворота на замке
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t0ni12
Бодро начинал, но быстро сдулся. Но за такие деньги не помешает.
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Maxim Shumov
Вообще, красивая у Пенс ситуация под конец эпохи выходит: защита почти никакая, параша в воротах за 5,5 млн, Малкин будет снова играть с Сергеями Плотниковыми в звене. (Ну, у Малкина - то почти всю карьеру так, надо прокачивать всяких Эббетов и Арчибальтов)
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MESSIya
Когда-то долго боролись за него,когда играл студентом. Но выбра НДД.
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iron_m
Ответ t0ni12
Бодро начинал, но быстро сдулся. Но за такие деньги не помешает.
Голова есть, руки неплохие, ног нет
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Сергей Орлов
Ответ t0ni12
Бодро начинал, но быстро сдулся. Но за такие деньги не помешает.
Помню, Яковлев про него рассказывал не совсем приятные вещи.
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