Роман Ротенберг: «Можем побеждать Беларусь, хотя соперник силен. Нашей задачей было доказать, что мы – сборная России»

Роман Ротенберг назвал сборную Беларуси сильным соперником, отметив необходимость реванша.

Сборная «России 25» под руководством Ротенберга провела восемь матчей с командой Беларуси в рамках турне и одержала шесть побед.

– Возможно ли расширить состав участников? Не только белорусы и казахстанцы. С кем еще можно сыграть в мае?

– Мы готовы к любым вариантам, и Дай Бог, у нас будет более широкий выбор.

Но я вам скажу, что сборная Беларуси – очень сильный соперник. Они нас победили в декабре на домашнем турнире. И нашей задачей было доказать, что мы – сборная России.

И мы можем побеждать белорусскую сборную, хотя соперник силен. Мы относимся к ним с большим уважением.

Но мы должны были взять реванш за декабрь, показав в мае всю силу сборной России, – сказал главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг.