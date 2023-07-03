Роман Ротенберг: «Можем побеждать Беларусь, хотя соперник силен. Нашей задачей было доказать, что мы – сборная России»

Теги Сборная России по хоккею Сборная Беларуси по хоккею КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг назвал сборную Беларуси сильным соперником, отметив необходимость реванша.

Сборная «России 25» под руководством Ротенберга провела восемь матчей с командой Беларуси в рамках турне и одержала шесть побед.

– Возможно ли расширить состав участников? Не только белорусы и казахстанцы. С кем еще можно сыграть в мае?

– Мы готовы к любым вариантам, и Дай Бог, у нас будет более широкий выбор.

Но я вам скажу, что сборная Беларуси – очень сильный соперник. Они нас победили в декабре на домашнем турнире. И нашей задачей было доказать, что мы – сборная России.

И мы можем побеждать белорусскую сборную, хотя соперник силен. Мы относимся к ним с большим уважением.

Но мы должны были взять реванш за декабрь, показав в мае всю силу сборной России, – сказал главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг.

13 комментариев

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J-12
позорище
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bolshovandrey
Сказочный
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TimGI86
Раньше хотел взять реванш у Канады, теперь у Белорусов - хочешь повысить ценность победы в никому не нужных товарищеских матчах, нужно максимально хвалить и превозносить команду соперника
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Strannix
Испанский стыд
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Ебздрогыч
Передоз пафоса!
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GreenUfa
Смотрел я эти матчи, беготня есть, а мысли 🐈‍⬛ кот наплакал
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Andrew Chepaylo
Ответ Ярик01
Просто передоз
Я теперь понял смысл фразы "солевая голова"
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Dundee
Вот к кому Евгений должен был идти)
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Кеша
🤡👨‍👨‍👦
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Dinamik1
Этот его пафос всем надоел.Он из мухи слона раздувает тем самым возвышая себя любимого.
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TBFTT
Соотношение сил в сериях Россия - Беларусь примерно такое же, как Канада-Россия.
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Ярик01
Ответ Ебздрогыч
Передоз пафоса!
Просто передоз
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