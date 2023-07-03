«Это наш сезон». Биссоннетт после перехода Бертуцци в «Торонто»

Теги Торонто НХЛ Пол Биссоннетт Тайлер Бертуцци Хоккей

Пол Биссоннетт ожидает прорыва от «Торонто» в следующем сезоне НХЛ.

«Мэйпл Лифс» объявили о подписании контракта с бывшим нападающим «Бостона» Тайлером Бертуцци.

После этого бывший хоккеист клубов НХЛ Пол Биссоннетт опубликовал запись в социальной сети: «Это наш сезон», добавив хэштег #LeafsForever («Лифс» навсегда»).

Чуть позже стало известно, что канадский клуб также подписал форварда Макса Доми, но Биссоннетт не комментировал этот трансфер.

В прошлом сезоне «Торонто» победил «Тампу» со счетом 4-2 в серии в первом раунде Кубка Стэнли, но уступил «Флориде» во втором раунде со счетом 1-4.

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12 комментариев

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Kirill HG
ушел ОРайлли, Керфут, Бантинг, Аччиари, Шенн, Густафссон, Холл и вероятно уйдет Нюландер
пришли аж Бертуции, Доми, Ривс и Клингберг
а главное оставили тренерский-гений Кифа

но Торонто уже готовы снова всех "побеждать" 🤷‍♂️
+15
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Сергей Доплер
Да, да. С 1967 года все сезоны ваши. Только соперники не знают об этом. )
+7
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FOX_SKILL
Полегче. Ждем сезон Аризоны.
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Mephi027
Каждый год для Торонто начинается одинаково.

И заканчивается тоже.
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ABarca777
Торонто соссссснет как обычно и в этом году! Go s u ck)
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Garikus89
Ответ Kirill HG
ушел ОРайлли, Керфут, Бантинг, Аччиари, Шенн, Густафссон, Холл и вероятно уйдет Нюландер пришли аж Бертуции, Доми, Ривс и Клингберг а главное оставили тренерский-гений Кифа но Торонто уже готовы снова всех "побеждать" 🤷‍♂️
РОРа жаль, конечно, но остальные к чему упомянуты? Бертуцци, очевидно, лучше Бантинга, Доми уж точно не хуже полена Керфута, которого никак слить не могли. Ривз явно полезнее Симмондса будет, Холл - это вообще тихий ужас, один сезон выдал хороший, после этого два года реинкарнация Сиси, Клингберг уж явно не хуже. По факту упустили Рора, который в дедлайн пришел, и Аччари, которого тоже можно заменить. Плюс отличный старт от Найса. Кстати, там еще у одного тувея с запада контракт до конца сезона…)
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hhlg
Here we go again, AHAH)
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Юрий Богданов
контендер как никак
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oberkorn
Дай бог первый раунд пройдут
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kostya187
А я так понял Бертуцци все таки уже сделал прививку от Коронавируса, что он Торонто подписался? Или уже эта тема с Ковидом неактуальна?
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Arctic_Baron
Ответ Kirill HG
ушел ОРайлли, Керфут, Бантинг, Аччиари, Шенн, Густафссон, Холл и вероятно уйдет Нюландер пришли аж Бертуции, Доми, Ривс и Клингберг а главное оставили тренерский-гений Кифа но Торонто уже готовы снова всех "побеждать" 🤷‍♂️
Ушёл Холл - это супер усиление
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Олег Усов
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Ответ ABarca777
Торонто соссссснет как обычно и в этом году! Go s u ck)
не надо с собой сравнивать
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