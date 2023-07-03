«Это наш сезон». Биссоннетт после перехода Бертуцци в «Торонто»

Пол Биссоннетт ожидает прорыва от «Торонто» в следующем сезоне НХЛ.

«Мэйпл Лифс» объявили о подписании контракта с бывшим нападающим «Бостона» Тайлером Бертуцци.

После этого бывший хоккеист клубов НХЛ опубликовал запись в социальной сети: «Это наш сезон», добавив хэштег #LeafsForever («Лифс» навсегда»).

Чуть позже стало известно, что канадский клуб также подписал форварда Макса Доми, но Биссоннетт не комментировал этот трансфер.

В прошлом сезоне « » победил «Тампу» со счетом 4-2 в серии в первом раунде Кубка Стэнли, но уступил «Флориде» во втором раунде со счетом 1-4.