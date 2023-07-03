«Торонто» превышает потолок зарплат на 8 млн долларов. Самсонов без контракта, возможен выкуп Мюррея и обмен Нюландера
«Торонто» превышает потолок зарплат НХЛ.
После переходов нападающих Тайлера Бертуцци (кэпхит 5,5 млн долларов) и Макса Доми (кэпхит 3 млн долларов) канадский клуб превысил максимальную границу платежной ведомости на восемь миллионов долларов.
В следующем сезоне лига установила потолок зарплат на отметке 83,5 миллиона долларов.
Общая сумма платежки «Мэйпл Лифс» составляет 91,5 миллиона долларов.
Без контракта продолжает находиться голкипер Илья Самсонов – он получил квалификационное предложение от клуба. У вратаря статус ограниченно свободного агента.
Также не исключается вариант, при котором «Торонто» разгрузит платежную ведомость за счет возможного выкупа контракта голкипера Мэтта Мюррея (кэпхит 4,68 млн долларов) и обмена нападающего Вильяма Нюландера (кэпхит 6,96 млн долларов).
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