«Торонто» превышает потолок зарплат на 8 млн долларов. Самсонов без контракта, возможен выкуп Мюррея и обмен Нюландера

Теги Торонто НХЛ Макс Доми Вильям Нюландер Тайлер Бертуцци Илья Самсонов Мэтт Мюррей потолок зарплат Хоккей

«Торонто» превышает потолок зарплат НХЛ.

После переходов нападающих Тайлера Бертуцци (кэпхит 5,5 млн долларов) и Макса Доми (кэпхит 3 млн долларов) канадский клуб превысил максимальную границу платежной ведомости на восемь миллионов долларов.

В следующем сезоне лига установила потолок зарплат на отметке 83,5 миллиона долларов.

Общая сумма платежки «Мэйпл Лифс» составляет 91,5 миллиона долларов.

Без контракта продолжает находиться голкипер Илья Самсонов – он получил квалификационное предложение от клуба. У вратаря статус ограниченно свободного агента.

Также не исключается вариант, при котором «Торонто» разгрузит платежную ведомость за счет возможного выкупа контракта голкипера Мэтта Мюррея (кэпхит 4,68 млн долларов) и обмена нападающего Вильяма Нюландера (кэпхит 6,96 млн долларов).

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Savardus
Обмен нападающего, у которого 87 очков за 82 матча. И который играет по уровню выше кэпхита, что получает. Логично.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Вагин
Ответ Savardus
Обмен нападающего, у которого 87 очков за 82 матча. И который играет по уровню выше кэпхита, что получает. Логично.
его продлевать надо, а это 9+ млн
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АРХАТ
Найти какую-нибудь болячку у Тавареза и отправить в LTIR до плэйофф)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий