«Рейнджерс» подписали контракт с защитником Холлоуэллом. Он играл в системе «Торонто» в прошлом сезоне

Теги переходы Рейнджерс Торонто НХЛ Мак Холлоуэлл Хоккей

Мак Холлоуэлл договорился о переходе в «Рейнджерс».

24-летний защитник подписал контракт с «Рейнджерс» на один год и 775 тысяч долларов. Договор является двусторонним.

В прошлом сезоне Мак Холлоуэлл представлял «Торонто».

Канадец провел шесть матчей за «Мэйпл Лифс» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 2 (0+2) очка при полезности «плюс 3».

В АХЛ хоккеист сыграл 18 игр в регулярном чемпионате и набрал 13 (0+13) баллов. В плей-офф – 5 (0+5) очков в 7 играх.

1 комментарий

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Эдуард Элверс
Ни одной шайбы не забил за целый год
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