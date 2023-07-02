«Рейнджерс» подписали контракт с защитником Холлоуэллом. Он играл в системе «Торонто» в прошлом сезоне
Мак Холлоуэлл договорился о переходе в «Рейнджерс».
24-летний защитник подписал контракт с «Рейнджерс» на один год и 775 тысяч долларов. Договор является двусторонним.
В прошлом сезоне Мак Холлоуэлл представлял «Торонто».
Канадец провел шесть матчей за «Мэйпл Лифс» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 2 (0+2) очка при полезности «плюс 3».
В АХЛ хоккеист сыграл 18 игр в регулярном чемпионате и набрал 13 (0+13) баллов. В плей-офф – 5 (0+5) очков в 7 играх.
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