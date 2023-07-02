«Рейнджерс» подписали контракт с защитником Холлоуэллом. Он играл в системе «Торонто» в прошлом сезоне

Мак Холлоуэлл договорился о переходе в «Рейнджерс».

24-летний защитник подписал контракт с « » на один год и 775 тысяч долларов. Договор является двусторонним.

В прошлом сезоне Мак Холлоуэлл представлял « ».

Канадец провел шесть матчей за «Мэйпл Лифс» в регулярном чемпионате и набрал 2 (0+2) очка при полезности «плюс 3».

В АХЛ хоккеист сыграл 18 игр в регулярном чемпионате и набрал 13 (0+13) баллов. В плей-офф – 5 (0+5) очков в 7 играх.