«Колорадо» продлил контракт с Джеком Джонсоном на год и 775 тысяч долларов

Теги Колорадо НХЛ Джек Джонсон Хоккей

Джек Джонсон подписал новый контракт с «Колорадо».

36-летний защитник подписал однолетнее соглашение с клубом на 775 тысяч долларов.

Прошлый сезон Джек Джонсон начинал в «Чикаго», после чего вернулся в «Колорадо». В 25 матчах за «Колорадо» он набрал 4 (2+2) балла при полезности «плюс 10».

В сезоне-2021/22 хоккеист выиграл Кубок Стэнли вместе с «Эвеланш».

Всего в НХЛ Джонсон провел 1107 матчей и набрал 320 (74+246) очков.

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