Савицкис опроверг прекращение существования рижского «Динамо»: «Хотя у нас есть проблемы»

Теги чемпионат Латвии КХЛ Динамо Рига Юрис Савицкис ТАСС Хоккей

Юрис Савицкис опроверг информацию о прекращении существования рижского «Динамо».

Ранее появилась информация, что клуб не подал заявку на участие в чемпионате Латвии в следующем сезоне и прекратил существование.

«Информация о прекращении существования «Динамо» не соответствует действительности.

Клуб продолжает существовать, хотя у нас есть проблемы, и в настоящее время мы обсуждаем вопрос, будем ли выступать в чемпионате Латвии в следующем сезоне или пропустим его.

Все станет известно через пару недель», – сказал председатель совета директоров «Динамо» Юрис Савицкис.

С 2008 по 2022 год «Динамо» выступало в КХЛ. В феврале 2022 года клуб объявил о выходе из лиги.

8 комментариев

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Rio de Janeiro
Ответ Ыжык
А нафиг вы нужны. Столько лет были в кхл и никакого результата для сборной. А когда набрали игроков из других клубов, сразу бронза ЧМ.
Большая часть состава их сборной на прошедшем ЧМ была из тех же игроков которые играли в КХЛ, более того как раз в Динамо.Тот факт, что в КХЛ эти игроки обитали на дне а на ЧМ взяли бронзу, говорит только о том каким дном уровня еврочелленджа является нынешний Чмяк и ценность бронзы на нём
+8
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+8
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maggiu
Итог печален, но предсказуем. Страна исчезает, что уж о хоккее говорить.
Прощай, «динамка»! Спасибо за все радости и переживания, за школу, за эмоции и воспоминания!
+8
-2
+6
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Сергей Силантьев
Где КХЛ, а где чемпионат Латвии? Понятно почему инвесторы не заинтересовались.
+2
-1
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Ko Vi
Ответ Кумыс*Изпакетов
Страна исчезает???!!!🤣🤣🤣 Ты о РФ, что-ли? А такая Динамка никому теперь нафиг не нужна. Это всегда была российская "мягкая сила". И теперь, ГБ-шник Савицкий может плакать сколько угодно. В утиль...
"Страна исчезает???!!!" - самая высокая убыль населения в Европе -40% за годы независимости
недаром "прибалтийскими вымиратами" называется
"Это всегда была российская "мягкая сила" - а здесь ты прав
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Ko Vi
Ответ Сергей Силантьев
Где КХЛ, а где чемпионат Латвии? Понятно почему инвесторы не заинтересовались.
кроме как из России, там отродясь других "инвесторов" не было
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