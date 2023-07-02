Савицкис опроверг прекращение существования рижского «Динамо»: «Хотя у нас есть проблемы»
Юрис Савицкис опроверг информацию о прекращении существования рижского «Динамо».
Ранее появилась информация, что клуб не подал заявку на участие в чемпионате Латвии в следующем сезоне и прекратил существование.
«Информация о прекращении существования «Динамо» не соответствует действительности.
Клуб продолжает существовать, хотя у нас есть проблемы, и в настоящее время мы обсуждаем вопрос, будем ли выступать в чемпионате Латвии в следующем сезоне или пропустим его.
Все станет известно через пару недель», – сказал председатель совета директоров «Динамо» Юрис Савицкис.
С 2008 по 2022 год «Динамо» выступало в КХЛ. В феврале 2022 года клуб объявил о выходе из лиги.
Прощай, «динамка»! Спасибо за все радости и переживания, за школу, за эмоции и воспоминания!
недаром "прибалтийскими вымиратами" называется
"Это всегда была российская "мягкая сила" - а здесь ты прав