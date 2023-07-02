Савицкис опроверг прекращение существования рижского «Динамо»: «Хотя у нас есть проблемы»

Юрис Савицкис опроверг информацию о прекращении существования рижского «Динамо».

Ранее появилась информация, что клуб не подал заявку на участие в чемпионате Латвии в следующем сезоне и прекратил существование.

«Информация о прекращении существования «Динамо» не соответствует действительности.

Клуб продолжает существовать, хотя у нас есть проблемы, и в настоящее время мы обсуждаем вопрос, будем ли выступать в чемпионате Латвии в следующем сезоне или пропустим его.

Все станет известно через пару недель», – сказал председатель совета директоров « » .

С 2008 по 2022 год «Динамо» выступало в . В феврале 2022 года клуб объявил о выходе из лиги.