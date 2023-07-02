Нюландер предоставил «Торонто» список из 10 команд, в которые не хочет переходить
«Торонто» ведет переговоры о возможном обмене Вильяма Нюландера.
По условиям контракта, шведский нападающий предоставил руководству клуба список из 10 команд, в которые его не должны обменять.
Ранее появилась информация, что «Торонто» не готов удовлетворить финансовые требования Вильяма Нюландера по новому договору.
У форварда остался один год действия текущего контракта с кэпхитом 6,96 миллиона долларов.
В минувшем сезоне нападающий обновил все личные рекорды результативности, набрав 87 (40+47) очков в 82 матчах регулярного чемпионата.
В 11 играх плей-офф добавил еще 10 (4+6) баллов.
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