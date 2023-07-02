Нюландер предоставил «Торонто» список из 10 команд, в которые не хочет переходить

Теги возможные переходы Торонто НХЛ Вильям Нюландер Хоккей

«Торонто» ведет переговоры о возможном обмене Вильяма Нюландера.

По условиям контракта, шведский нападающий предоставил руководству клуба список из 10 команд, в которые его не должны обменять.

Ранее появилась информация, что «Торонто» не готов удовлетворить финансовые требования Вильяма Нюландера по новому договору.

У форварда остался один год действия текущего контракта с кэпхитом 6,96 миллиона долларов.

В минувшем сезоне нападающий обновил все личные рекорды результативности, набрав 87 (40+47) очков в 82 матчах регулярного чемпионата.

В 11 играх плей-офф добавил еще 10 (4+6) баллов.

6 комментариев

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Сергей Орлов
Поторопилась Каролина с Орловым и Бантингом, Нюландер вошел бы туда как влитой.
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hockeydad
Все правильно делает. В чертям это болото, разным мексам и португальцам некубковым дают вагоны бабосов, а бедолаге Нюлу, который тащит постоянно в ПО - хрен с маслом.
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Дима Миронов
он же свободный агент на следующей год, интересно какая цена
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VintDV
В новой команде 10ку хочет.
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oberkorn
Давай в тампу на 800 на сезон. Берём бидон, и потом контракт жизни.
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copti_san
Минус Чикаго, Аризона, Монреаль, Фила, Оттава, Калгари, Виннипег, Сан-Хосе, Анахайм, Ванкувер?
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