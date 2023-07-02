Нюландер предоставил «Торонто» список из 10 команд, в которые не хочет переходить

«Торонто» ведет переговоры о возможном обмене Вильяма Нюландера.

По условиям контракта, шведский нападающий предоставил руководству клуба список из 10 команд, в которые его не должны обменять.

Ранее появилась информация, что « » не готов удовлетворить финансовые требования по новому договору.

У форварда остался один год действия текущего контракта с кэпхитом 6,96 миллиона долларов.

В минувшем сезоне нападающий обновил все личные рекорды результативности, набрав 87 (40+47) очков в 82 матчах регулярного чемпионата.

В 11 играх плей-офф добавил еще 10 (4+6) баллов.