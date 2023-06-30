«Торонто» и Нюландер не достигли прогресса в переговорах по новому контракту (Пьер ЛеБрюн)

«Торонто» и Вильям Нюландер не достигли прогресса в переговорах по новому контракту.

На данный момент клуб не готов удовлетворить финансовые требования 27-летнего игрока, сообщает журналист The Athletic Пьер ЛеБрюн.

У форварда остался один год действия текущего контракта с кэпхитом 6,96 миллиона долларов.

«Лифс» смогут подписать новый контракт с ним с 1 июля. В этот же день вступит в силу ограничение на обмен – стоп-лист из 10 команд.

В минувшем сезоне швед обновил все личные рекорды результативности, набрав 87 (40+47) очков в 82 матчах регулярного чемпионата.

В 11 играх плей-офф добавил еще 10 (4+6) баллов.

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