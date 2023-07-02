«Детройт» подписал контракт с форвардом «Аризоны» Фишером на год и 1,12 млн долларов

«Детройт» подписал Кристиана Фишера.

Зарплата 26-летнего нападающего по однолетнему контракту составит 1,125 миллиона долларов.

В НХЛ форвард ранее играл только за «Аризону» (с сезона-2016/17).

В минувшем сезоне нападающий набрал 27 (13+14) очков в 80 матчах регулярного чемпионата.

Всего в НХЛ Фишер провел 398 матчей и записал на свой счет 111 (56+55) очков.

Зарплата игрока по прошлому однолетнему контракту составляла 1,126 миллиона долларов.