«Детройт» подписал контракт с форвардом «Аризоны» Фишером на год и 1,12 млн долларов
«Детройт» подписал Кристиана Фишера.
Зарплата 26-летнего нападающего по однолетнему контракту составит 1,125 миллиона долларов.
В НХЛ форвард ранее играл только за «Аризону» (с сезона-2016/17).
В минувшем сезоне нападающий набрал 27 (13+14) очков в 80 матчах регулярного чемпионата.
Всего в НХЛ Фишер провел 398 матчей и записал на свой счет 111 (56+55) очков.
Зарплата игрока по прошлому однолетнему контракту составляла 1,126 миллиона долларов.
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