«Детройт» подписал контракт с форвардом «Аризоны» Фишером на год и 1,12 млн долларов

Теги переходы Детройт Аризона НХЛ Кристиан Фишер Хоккей

«Детройт» подписал Кристиана Фишера.

Зарплата 26-летнего нападающего по однолетнему контракту составит 1,125 миллиона долларов.

В НХЛ форвард ранее играл только за «Аризону» (с сезона-2016/17).

В минувшем сезоне нападающий набрал 27 (13+14) очков в 80 матчах регулярного чемпионата.

Всего в НХЛ Фишер провел 398 матчей и записал на свой счет 111 (56+55) очков.

Зарплата игрока по прошлому однолетнему контракту составляла 1,126 миллиона долларов.

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