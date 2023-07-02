Стечер вернулся в «Аризону», подписав контракт на год и 1,1 млн долларов. Клуб достиг пола зарплат в 1-й день работы рынка

Защитник Трой Стечер вернулся в «Аризону», подписав контракт на год и 1,1 млн долларов.

В прошлом сезоне 29-летний игрок перешел из «Койотис» во «Флориду» перед дедлайном.

В регулярном чемпионате провел 81 матч и набрал 14 (3+11) очков при полезности «минус 7».

С учетом всех подписаний в первый день работы рынка свободных агентов, клуб достиг пола зарплат (61,7 миллиона долларов).

По данным CapFriendly, на сегодня размер платежки «койотов» составляет 67,25 млн долларов.