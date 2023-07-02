Стечер вернулся в «Аризону», подписав контракт на год и 1,1 млн долларов. Клуб достиг пола зарплат в 1-й день работы рынка

Теги Аризона НХЛ Трой Стечер деньги потолок зарплат Хоккей

Защитник Трой Стечер вернулся в «Аризону», подписав контракт на год и 1,1 млн долларов.

В прошлом сезоне 29-летний игрок перешел из «Койотис» во «Флориду» перед дедлайном. 

В регулярном чемпионате провел 81 матч и набрал 14 (3+11) очков при полезности «минус 7». 

С учетом всех подписаний в первый день работы рынка свободных агентов, клуб достиг пола зарплат (61,7 миллиона долларов). 

По данным CapFriendly, на сегодня размер платежки «койотов» составляет 67,25 млн долларов. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий