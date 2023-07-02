«Лос-Анджелес» подписал защитника Энглунда на 2 года с кэпхитом 1 млн долларов, вратаря Риттиха – на год и 875 тысяч

«Лос-Анджелес» подписал защитника Андреаса Энглунда на 2 года.

Соглашение с 27-летним шведом является односторонним, средняя зарплата составит 1 млн долларов.

В минувшем сезоне Энглунд выступал за «Колорадо» и « », набрав 4 (0+4) очка в 47 играх регулярного чемпионата при 35 минутах штрафа.

Также подписан односторонний контракт с вратарем на год и 875 тысяч долларов.

В прошлом сезоне 30-летний чех провел 21 матч в регулярке за « » (90,1% сэйвов, коэффициент надежности 2,57).