«Лос-Анджелес» подписал защитника Энглунда на 2 года с кэпхитом 1 млн долларов, вратаря Риттиха – на год и 875 тысяч

Теги переходы Чикаго Лос-Анджелес НХЛ Виннипег Андреас Энглунд Давид Риттих Хоккей

«Лос-Анджелес» подписал защитника Андреаса Энглунда на 2 года.

Соглашение с 27-летним шведом является односторонним, средняя зарплата составит 1 млн долларов. 

В минувшем сезоне Энглунд выступал за «Колорадо» и «Чикаго», набрав 4 (0+4) очка в 47 играх регулярного чемпионата при 35 минутах штрафа. 

Также подписан односторонний контракт с вратарем Давидом Риттихом на год и 875 тысяч долларов. 

В прошлом сезоне 30-летний чех провел 21 матч в регулярке за «Виннипег» (90,1% сэйвов, коэффициент надежности 2,57). 

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