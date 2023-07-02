«Лос-Анджелес» подписал защитника Энглунда на 2 года с кэпхитом 1 млн долларов, вратаря Риттиха – на год и 875 тысяч
«Лос-Анджелес» подписал защитника Андреаса Энглунда на 2 года.
Соглашение с 27-летним шведом является односторонним, средняя зарплата составит 1 млн долларов.
В минувшем сезоне Энглунд выступал за «Колорадо» и «Чикаго», набрав 4 (0+4) очка в 47 играх регулярного чемпионата при 35 минутах штрафа.
Также подписан односторонний контракт с вратарем Давидом Риттихом на год и 875 тысяч долларов.
В прошлом сезоне 30-летний чех провел 21 матч в регулярке за «Виннипег» (90,1% сэйвов, коэффициент надежности 2,57).
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