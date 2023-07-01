«Даллас» подписал Стила на год и 850 тысяч долларов

«Даллас» подписал форварда Сэма Стила на год и 850 тысяч долларов.

25-летний игрок вышел на рынок свободных агентов, так как « » не сделала ему квалификационное предложение.

В минувшем сезоне нападающий набрал 28 (10+18) очков в 65 матчах регулярного чемпионата за «Уайлд».

В 5 играх плей-офф против «Старс» добавил 2 (1+1) балла.

Всего в НХЛ Стил провел 262 матча и набрал 93 (34+59) очка.

Зарплата игрока по прошлому однолетнему контракту составляла 825 тысяч долларов.