«Даллас» подписал Стила на год и 850 тысяч долларов

Теги переходы Миннесота Даллас НХЛ Сэм Стил Хоккей

«Даллас» подписал форварда Сэма Стила на год и 850 тысяч долларов.

 25-летний игрок вышел на рынок свободных агентов, так как «Миннесота» не сделала ему квалификационное предложение.  

В минувшем сезоне нападающий набрал 28 (10+18) очков в 65 матчах регулярного чемпионата за «Уайлд».

В 5 играх плей-офф против «Старс» добавил 2 (1+1) балла.

Всего в НХЛ Стил провел 262 матча и набрал 93 (34+59) очка.

Зарплата игрока по прошлому однолетнему контракту составляла 825 тысяч долларов.

1 комментарий

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Фания Салахутдинова
чет маловато
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