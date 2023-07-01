Дюшен перешел в «Даллас» после выкупа в «Нэшвилле». Контракт – год и 3 млн долларов

Теги переходы Нэшвилл Даллас НХЛ Мэтт Дюшен Хоккей

«Даллас» подписал соглашение с Мэттом Дюшеном.

Зарплата 32-летнего нападающего по однолетнему договору составит три миллиона долларов.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ канадец провел 71 матч за «Нэшвилл» и набрал 56 (22+34) очков.

Всего в регулярных чемпионатах НХЛ у Мэтта Дюшена 976 матчей и 744 (316+428) очка. В плей-офф – 32 игры и 25 (10+15) баллов.

По прошлому контракту средняя зарплата игрока составляла 8 миллионов долларов за сезон. Последние три года этого соглашения были выкуплены «Нэшвиллом».

По условиям выкупа, игрок будет получать по 1,56 миллиона долларов в течение следующих шести сезонов.

Орлов – в «Каролине» (7,75 млн!!!), Райан О’Райлли – в «Нэшвилле» за 4,5 млн, Тарасенко пока без клуба. Следим за открытием рынка в НХЛ

9 комментариев

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copti_san
Ну 3 ляма за него это кража конечно. Хотя это же Дюшен, он на любую команду черную метку поставит))
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SVR55
Топ-6 у Далласа конечно просто огонь
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kostya187
всё, там где Дюшен, жди в перспективе поход ко дну ((
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Антон
Вот это хорошо взяли. И компания хорошая. "Неудержимые", пора бы вам и чашку взять.
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Белый офицер
Ну тут Дэйви Джонс и его слова о погружении Далласа ))
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Booligan
Даллас из претендентов вычеркиваем. Бедный старик Джо, не получит чашку
+3
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DirtyHarry 44
Ответ copti_san
Ну 3 ляма за него это кража конечно. Хотя это же Дюшен, он на любую команду черную метку поставит))
В чём он плох, объясните? По стате все +/- в порядке. Я за ним пристально не слежу, поэтому не в курсе.
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Хей-Хо, а ну пошли!
Ответ DirtyHarry 44
В чём он плох, объясните? По стате все +/- в порядке. Я за ним пристально не слежу, поэтому не в курсе.
ссыт в карги и коньки, товарищам по раздевалке.
Инфа сотка
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DirtyHarry 44
Ответ Хей-Хо, а ну пошли!
ссыт в карги и коньки, товарищам по раздевалке. Инфа сотка
Если шутка, то не смешно.
Если правда, то да, с таких наоборот нужно деньги брать, а не платить.
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