Дюшен перешел в «Даллас» после выкупа в «Нэшвилле». Контракт – год и 3 млн долларов

«Даллас» подписал соглашение с Мэттом Дюшеном.

Зарплата 32-летнего нападающего по однолетнему договору составит три миллиона долларов.

В минувшем регулярном чемпионате канадец провел 71 матч за « » и набрал 56 (22+34) очков.

Всего в регулярных чемпионатах НХЛ у 976 матчей и 744 (316+428) очка. В плей-офф – 32 игры и 25 (10+15) баллов.

По прошлому контракту средняя зарплата игрока составляла 8 миллионов долларов за сезон. Последние три года этого соглашения были выкуплены «Нэшвиллом».

По условиям выкупа, игрок будет получать по 1,56 миллиона долларов в течение следующих шести сезонов.

Орлов – в «Каролине» (7,75 млн!!!), Райан О’Райлли – в «Нэшвилле» за 4,5 млн, Тарасенко пока без клуба. Следим за открытием рынка в НХЛ