Дюшен перешел в «Даллас» после выкупа в «Нэшвилле». Контракт – год и 3 млн долларов
«Даллас» подписал соглашение с Мэттом Дюшеном.
Зарплата 32-летнего нападающего по однолетнему договору составит три миллиона долларов.
В минувшем регулярном чемпионате НХЛ канадец провел 71 матч за «Нэшвилл» и набрал 56 (22+34) очков.
Всего в регулярных чемпионатах НХЛ у Мэтта Дюшена 976 матчей и 744 (316+428) очка. В плей-офф – 32 игры и 25 (10+15) баллов.
По прошлому контракту средняя зарплата игрока составляла 8 миллионов долларов за сезон. Последние три года этого соглашения были выкуплены «Нэшвиллом».
По условиям выкупа, игрок будет получать по 1,56 миллиона долларов в течение следующих шести сезонов.
Орлов – в «Каролине» (7,75 млн!!!), Райан О’Райлли – в «Нэшвилле» за 4,5 млн, Тарасенко пока без клуба. Следим за открытием рынка в НХЛ
Инфа сотка
Если правда, то да, с таких наоборот нужно деньги брать, а не платить.