«Флорида» подписала Майка Райлли на год и 1 млн долларов. Клуб взял 2 защитников после выкупа контрактов

Теги переходы Бостон Флорида НХЛ Майк Райлли Хоккей

«Флорида» подписала Майка Райлли на год и 1 млн долларов.

29-летний игрок вышел на рынок свободных агентов, так как «Бостон» выкупил последний год его контракта с кэпхитом 3 млн долларов. 

По условиям выкупа, защитник получит по 1,33 млн в течение следующих двух сезонов. 

Ранее «Пантерс» подписали другого защитника с выкупленным контрактом – Оливера Экмана-Ларссона. 

Райлли в минувшем сезоне сыграл за «Бостон» 10 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. В 36 матчах в АХЛ за «Провиденс» набрал 26 (10+16) баллов. 

Всего в лиге у него 339 матчей и 98 (12+86) очков при 132 минутах штрафа. 

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