«Флорида» подписала Майка Райлли на год и 1 млн долларов. Клуб взял 2 защитников после выкупа контрактов

«Флорида» подписала Майка Райлли на год и 1 млн долларов.

29-летний игрок вышел на рынок свободных агентов, так как « » выкупил последний год его контракта с кэпхитом 3 млн долларов.

По условиям выкупа, защитник получит по 1,33 млн в течение следующих двух сезонов.

Ранее «Пантерс» подписали другого защитника с выкупленным контрактом – Оливера Экмана-Ларссона.

Райлли в минувшем сезоне сыграл за «Бостон» 10 матчей в регулярном чемпионате . В 36 матчах в АХЛ за «Провиденс» набрал 26 (10+16) баллов.

Всего в лиге у него 339 матчей и 98 (12+86) очков при 132 минутах штрафа.