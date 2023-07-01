«Флорида» подпишет Экмана-Ларссона на год и 2,25 млн долларов

«Флорида» подпишет защитника Оливера Экмана-Ларссона на год и 2,5 млн долларов.

31-летний швед вышел на рынок свободных агентов после выкупа его контракта « ».

В минувшем сезоне игрок набрал 22 (2+20) очка в 54 матчах регулярного чемпионата за канадский клуб при полезности «минус 24», 22 минутах штрафа и среднем времени на льду 20:09.

Всего в НХЛ у Оливера 902 матча и 439 (135+304) очков при полезности «минус 128» и 556 минутах штрафа. В Кубке Стэнли – 25 игр и 8 (2+6) баллов.

Его средняя зарплата по прошлому 8-летнему контракту, подписанному с «Аризоной» в 2018 году (вступил в силу с сезона-2019/20), составляла 8,25 млн долларов.

В июне «Кэнакс» выкупили последние 4 года этого соглашения. По условиям выкупа, будет получать по 2,42 млн долларов в течение следующих 8 сезонов.

«Флорида» рассматривает возможность подписания защитников из-за травм Экблада и Монтура. Среди вариантов могут быть Экман-Ларссон, Клингберг и Дамба

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