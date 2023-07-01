Форвард «Вашингтона» Шири подписал 3-летний контракт с «Тампой» с зарплатой 2 млн долларов в год

Теги переходы Тампа-Бэй Вашингтон НХЛ Конор Шири Хоккей

«Тампа» подписал Конора Шири на три года и 6 миллионов долларов.

Средняя зарплата 31-летнего нападающего составит два миллиона долларов.

В минувшем сезоне нападающий набрал 37 (15+22) очков в 82 матчах регулярного чемпионата за «Вашингтон».

Всего в НХЛ Шири провел 531 матч и набрал 252 (120+132) очка. В плей-офф – 72 игры и 23 (7+16) балла. В 2016 и 2017 году он выиграл Кубок Стэнли с «Питтсбургом».

Средняя зарплата игрока по прошлому контракту составляла 1,5 миллиона долларов.

Орлов – в «Каролине» (7,75 млн!!!), Райан О’Райлли – в «Нэшвилле» за 4,5 млн, Тарасенко пока без клуба. Следим за открытием рынка в НХЛ

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Strannix
Хоббит нашел новую конуру))
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кавабунга Шреддоголовый
Задача пересобрать третье звено. Поиск новых Гурдов, Гудроу, Коулмэнов
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Khrom-1970
Начал он сезон нормально,в концовке скис..Удачи ему!!!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TBFTT
Ответ Как дела на заводе
конец династии)))
Которой так и не было))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий