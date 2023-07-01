Форвард «Вашингтона» Шири подписал 3-летний контракт с «Тампой» с зарплатой 2 млн долларов в год
«Тампа» подписал Конора Шири на три года и 6 миллионов долларов.
Средняя зарплата 31-летнего нападающего составит два миллиона долларов.
В минувшем сезоне нападающий набрал 37 (15+22) очков в 82 матчах регулярного чемпионата за «Вашингтон».
Всего в НХЛ Шири провел 531 матч и набрал 252 (120+132) очка. В плей-офф – 72 игры и 23 (7+16) балла. В 2016 и 2017 году он выиграл Кубок Стэнли с «Питтсбургом».
Средняя зарплата игрока по прошлому контракту составляла 1,5 миллиона долларов.
Орлов – в «Каролине» (7,75 млн!!!), Райан О’Райлли – в «Нэшвилле» за 4,5 млн, Тарасенко пока без клуба. Следим за открытием рынка в НХЛ
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