«Бостон» подписал форварда Гики на 2 года с кэпхитом 2 млн долларов

Теги переходы Бостон НХЛ Сиэтл Морган Гики Хоккей

«Бостон» подписал форварда Моргана Гики на 2 года с кэпхитом 2 млн долларов.

24-летний игрок вышел на рынок, так как «Сиэтл» не сделал ему квалификационное предложение. 

В минувшем сезоне он набрал 28 (9+19) очков в 68 матчах регулярного чемпионата НХЛ за «Кракен» при полезности «+14».

В 13 играх плей-офф добавил 4 (2+2) балла. 

Всего в НХЛ Гики провел 180 матчей и набрал 63 (22+41) очка. 

Его зарплата по прошлому контракту составляла 1,4 млн долларов.

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