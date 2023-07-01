«Бостон» подписал форварда Гики на 2 года с кэпхитом 2 млн долларов

«Бостон» подписал форварда Моргана Гики на 2 года с кэпхитом 2 млн долларов.

24-летний игрок вышел на рынок, так как « » не сделал ему квалификационное предложение.

В минувшем сезоне он набрал 28 (9+19) очков в 68 матчах регулярного чемпионата НХЛ за «Кракен» при полезности «+14».

В 13 играх плей-офф добавил 4 (2+2) балла.

Всего в НХЛ Гики провел 180 матчей и набрал 63 (22+41) очка.

Его зарплата по прошлому контракту составляла 1,4 млн долларов.