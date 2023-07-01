«Рейнджерс» подписали 37-летнего вратаря Куика на год и 825 тысяч долларов

Теги переходы Рейнджерс НХЛ Джонатан Куик Вегас Хоккей

«Рейнджерс» подписали 37-летнего вратаря Джонатана Куика на год и 825 тысяч долларов.

В минувшем сезоне американец выиграл с «Вегасом» третий Кубок Стэнли в своей карьере, хотя ни разу не сыграл в победном плей-офф.

Фамилия Куика будет нанесена на трофей, так как он был сменщиком Эдина Хилла в финальной серии.

В «Голден Найтс» он был обменян из «Лос-Анджелеса» транзитом через «Коламбус». 

В 41 матче в регулярном чемпионате Джонатан одержал 16 побед при 88,2% сэйвов и коэффициенте надежности 3,41.

За карьеру в НХЛ у него 753 матча и 357 побед (91,1%, 2,47). В плей-офф – 92 игры и 49 побед (92,1%, 2,31). За время в «Кингс» он выиграл 2 Кубка Стэнли (2012, 2014 годы) и «Конн Смайт Трофи» (2012). 

Средняя зарплата игрока по прошлому контракту составляла 5,8 млн долларов.

2 комментария

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alex1382
неплохое приобретение, но всё таки пора давать шансы Гаранду
+2
0
+2
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Дима Миронов
припомнят ему 2014 год)
+1
0
+1
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