«Рейнджерс» подписали 37-летнего вратаря Куика на год и 825 тысяч долларов

«Рейнджерс» подписали 37-летнего вратаря Джонатана Куика на год и 825 тысяч долларов.

В минувшем сезоне американец выиграл с « » третий Кубок Стэнли в своей карьере, хотя ни разу не сыграл в победном плей-офф.

Фамилия Куика будет нанесена на трофей, так как он был сменщиком Эдина Хилла в финальной серии.

В «Голден Найтс» он был обменян из «Лос-Анджелеса» транзитом через «Коламбус».

В 41 матче в регулярном чемпионате одержал 16 побед при 88,2% сэйвов и коэффициенте надежности 3,41.

За карьеру в у него 753 матча и 357 побед (91,1%, 2,47). В плей-офф – 92 игры и 49 побед (92,1%, 2,31). За время в «Кингс» он выиграл 2 Кубка Стэнли (2012, 2014 годы) и «Конн Смайт Трофи» (2012).

Средняя зарплата игрока по прошлому контракту составляла 5,8 млн долларов.