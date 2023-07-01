«Питтсбург» подписал Ньето на 2 года с кэпхитом 900 тысяч долларов
«Питтсбург» подписал форварда Мэттью Ньето на 2 года и 1,8 млн долларов .
Средняя зарплата 30-летнего игрока (кэпхит) составит 900 тысяч долларов.
В минувшем сезоне нападающий выступал за «Сан-Хосе» и «Колорадо», набрав 24 (12+12) очков в 80 матчах регулярного чемпионата.
В 7 играх плей-офф остался без очков.
Всего в НХЛ Ньето провел 651 матче и набрал 199 (85+114) очков. В плей-офф – 62 игры и 21 (8+13) балл.
Средняя зарплата игрока по прошлому контракту составляла 850 тысяч долларов.
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