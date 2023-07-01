«Торонто» подписал Ривса на 3 года с кэпхитом 1,35 млн долларов. У него 1023 минуты штрафа за карьеру
«Торонто» подписал 3-летний контракт с форвардом Райаном Ривсом.
Средняя зарплата 36-летнего игрока (кэпхит) составит 1,35 миллионов долларов.
В минувшем сезоне Ривс выступал за «Рейнджерс» и «Миннесоту». Он провел 73 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 15 (5+10) очков при 43 минутах штрафа и 7 драках.
В его активе 152 хита в составе «Уайлд» – второе место в команде после Маркуса Фолиньо.
В плей-офф Ривс сыграл 6 матчей и не набрал очков при 14 минутах штрафа.
Всего в НХЛ у него 828 матчей и 129 (59+70) очков при 1023 минутах штрафа. В плей-офф – 108 игр и 8 (3+5) баллов при 114 минутах штрафа.
Его зарплата по прошлому контракту составляла 1,75 млн долларов за сезон.
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