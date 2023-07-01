«Торонто» подписал Ривса на 3 года с кэпхитом 1,35 млн долларов. У него 1023 минуты штрафа за карьеру

Теги переходы Торонто Миннесота НХЛ Райан Ривс Хоккей

«Торонто» подписал 3-летний контракт с форвардом Райаном Ривсом.

Средняя зарплата 36-летнего игрока (кэпхит) составит 1,35 миллионов долларов. 

В минувшем сезоне Ривс выступал за «Рейнджерс» и «Миннесоту». Он провел 73 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 15 (5+10) очков при 43 минутах штрафа и 7 драках. 

В его активе 152 хита в составе «Уайлд» – второе место в команде после Маркуса Фолиньо. 

В плей-офф Ривс сыграл 6 матчей и не набрал очков при 14 минутах штрафа. 

Всего в НХЛ у него 828 матчей и 129 (59+70) очков при 1023 минутах штрафа. В плей-офф – 108 игр и 8 (3+5) баллов при 114 минутах штрафа. 

Его зарплата по прошлому контракту составляла 1,75 млн долларов за сезон. 

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9 комментариев

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Иван Павлов
Это полнейший провал. Он не протянет 3 года в лиге, выкуп контракта 35+ не имеет смысла, сжечь этот контракт в АХЛ без штрафов будет нельзя. На рынке доступны Вуд, Уотсон, Грегор, Мотт - любого из них возьми и было бы лучше. Но нет.
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Александр Морозов
Ещё тупее Друри ...
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Белый офицер
Ладно бы еще за минималку в 900 к. Но ему практически полтора ляма отвалили. Тревелинг пошел нахрен!
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Юрий Безуглый
Ответ Иван Павлов
Это полнейший провал. Он не протянет 3 года в лиге, выкуп контракта 35+ не имеет смысла, сжечь этот контракт в АХЛ без штрафов будет нельзя. На рынке доступны Вуд, Уотсон, Грегор, Мотт - любого из них возьми и было бы лучше. Но нет.
С 2020 года уже имеет смысл. Там условия поменяли немножко, и контракт Райана подпадает под условия, при которых есть смысл выкупать. Но контракт действительно странный и глупый
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Белый офицер
Ужас!
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Дмитрий Кутузов
Ответ Иван Павлов
Это полнейший провал. Он не протянет 3 года в лиге, выкуп контракта 35+ не имеет смысла, сжечь этот контракт в АХЛ без штрафов будет нельзя. На рынке доступны Вуд, Уотсон, Грегор, Мотт - любого из них возьми и было бы лучше. Но нет.
Да его подписали то за лям с копейками. Руководству Торонто надо думать что делать с контрактом Тавареса.
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Иван Павлов
Ответ Дмитрий Кутузов
Да его подписали то за лям с копейками. Руководству Торонто надо думать что делать с контрактом Тавареса.
Этот лям с копейками в ситуации Торонто очень важен. И желательно было бы не тратить его на бестолкового тафгая, который уже даже прямые обязанности выполнять не может.
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