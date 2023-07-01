Вадим Аверкин сообщил, что клуб не интересуют ни продажа, ни обмен Никиты Серебрякова.

– Вратарь Никита Серебряков продлил контракт с «Адмиралом» на год. Но был слух, что у него есть договоренность с вами, что вы его отпустите при наличии предложения из топ-клуба. Это правда?

– Нет. Наша позиция: ни продажа, ни обмен Серебрякова нас не интересуют. Мы хотим добиваться успеха, а Никита – пожалуй, самая важная деталь в нашем механизме. У него год контракта, через год он становится неограниченно свободным агентом.

– Но вы ведь могли бы получить компенсацию, а так он через год уйдет как свободный агент.

– Те деньги или игроки, которых мы могли бы получить при обмене, никак не компенсируют нам потерю основного вратаря.

– Пожалуй, главное приобретение в обороне – . Нет ли опасений из-за его возраста, плюс недавно он сезон пропустил?

– Не вижу проблем: да, он пропустил сезон, но залечил свою травму. В минувшем сезоне у него было большое игровое время, он готов. Для нас это хорошее приобретение, Максим сам очень мотивирован, – сказал спортивный директор « ».