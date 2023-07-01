Джей Ти Комфер интересен «Детройту» и «Нэшвиллу», оба клуба хотят найти центра на рынке.

28-летний нападающий выходит на рынок свободных агентов.

По прошлому контракту с « » его средняя зарплата составляла 3,5 миллиона долларов.

« » и « » интересовались . Претендентов, вероятно, больше. Всем нужны центры», – сказал инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

В минувшем сезоне форвард набрал 52 (17+35) очка в 82 матчах регулярного чемпионата . В плей-офф – 2 (1+1) балла в 7 играх.