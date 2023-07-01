Комфер интересен «Детройту» и «Нэшвиллу». Оба клуба хотят найти центра на рынке

Теги возможные переходы Нэшвилл Детройт Колорадо НХЛ Джей Ти Комфер Хоккей

Джей Ти Комфер интересен «Детройту» и «Нэшвиллу», оба клуба хотят найти центра на рынке.

28-летний нападающий выходит на рынок свободных агентов. 

По прошлому контракту с «Колорадо» его средняя зарплата составляла 3,5 миллиона долларов. 

«Детройт» и «Нэшвилл» интересовались Джей Ти Комфером. Претендентов, вероятно, больше. Всем нужны центры», – сказал инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман. 

В минувшем сезоне форвард набрал 52 (17+35) очка в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф – 2 (1+1) балла в 7 играх.

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7 комментариев

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VladosParovoz
Айзерман собирает банду, чтоб пошуметь не хило..
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Strannix
Ответ jigga
Что то Анахайм молчит а у них 39 ляма свободных денег
Подпишут Тарасенко, Орлова, выменяют Кузю)
+2
0
+2
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jigga
Что то Анахайм молчит а у них 39 ляма свободных денег
+1
0
+1
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Дмитрий Нехорошков
А в чем цель Нэшвилла слить 2 первых центров и продолжать им платить не меньше 6,5 млн в ближайшие 3 сезона, если они сейчас с рынка новый народ наберут? Тем более Брюннетта взяли, может и поднялись бы акции Дюшена и Джохэнсена ещё
+1
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Дима Миронов
Ответ jigga
Что то Анахайм молчит а у них 39 ляма свободных денег
им главное продлить Терри с Зеграсом) на рынке нету таких хороших игроков, да игроки вряд ли собираются в Калифорнию,пока не понятны перспективы клуба, хотя молодой костяк Терри,Зеграс,Мактавиш и Лео Карлсон впечатляет, чем то напоминает Нью Джерси
0
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jigga
Ответ Strannix
Подпишут Тарасенко, Орлова, выменяют Кузю)
Навряд ли
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0
0
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jigga
Ответ Дима Миронов
им главное продлить Терри с Зеграсом) на рынке нету таких хороших игроков, да игроки вряд ли собираются в Калифорнию,пока не понятны перспективы клуба, хотя молодой костяк Терри,Зеграс,Мактавиш и Лео Карлсон впечатляет, чем то напоминает Нью Джерси
Зеграс хорош он мне Патрика Кейна напоминает
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