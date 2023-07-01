Комфер интересен «Детройту» и «Нэшвиллу». Оба клуба хотят найти центра на рынке
Джей Ти Комфер интересен «Детройту» и «Нэшвиллу», оба клуба хотят найти центра на рынке.
28-летний нападающий выходит на рынок свободных агентов.
По прошлому контракту с «Колорадо» его средняя зарплата составляла 3,5 миллиона долларов.
«Детройт» и «Нэшвилл» интересовались Джей Ти Комфером. Претендентов, вероятно, больше. Всем нужны центры», – сказал инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.
В минувшем сезоне форвард набрал 52 (17+35) очка в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф – 2 (1+1) балла в 7 играх.
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