«Нэшвилл» поместил Дюшена на драфт отказов с целью выкупа контракта, «Бостон» – Райлли, «Детройт» – Ямамото

«Нэшвилл» решил выкупить контракт Мэтта Дюшена.

Клуб поместил 32-летнего нападающего на драфт отказов с целью выкупа соглашения.

Об этом сообщает инсайдер Крис Джонстон.

Контракт Дюшена с кэпхитом 8 млн долларов действовал до 2026 года.

На драфт отказов для выкупа контрактов также помещены защитник Майк Райлли из «Бостона» (3 млн долларов, до 2024 года) и нападающий Кайлер Ямамото из «Детройта» (3,1 млн долларов, до 2024 года).

В минувшем регулярном чемпионате Дюшен набрал 56 (22+34) очков в 71 игре.

На счету Райлли 1 передача в 10 играх НХЛ.

Ямамото записал на свой счет 25 (10+15) очков в 58 матчах регулярного чемпионата.