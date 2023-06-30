«Нэшвилл» поместил Дюшена на драфт отказов с целью выкупа контракта, «Бостон» – Райлли, «Детройт» – Ямамото

Теги возможные переходы Бостон Нэшвилл Детройт НХЛ Мэтт Дюшен Майк Райлли Крис Джонстон Кайлер Ямамото Хоккей

«Нэшвилл» решил выкупить контракт Мэтта Дюшена.

Клуб поместил 32-летнего нападающего на драфт отказов с целью выкупа соглашения. 

Об этом сообщает инсайдер Крис Джонстон.

Контракт Дюшена с кэпхитом 8 млн долларов действовал до 2026 года.

На драфт отказов для выкупа контрактов также помещены защитник Майк Райлли из «Бостона» (3 млн долларов, до 2024 года) и нападающий Кайлер Ямамото из «Детройта» (3,1 млн долларов, до 2024 года).

В минувшем регулярном чемпионате Дюшен набрал 56 (22+34) очков в 71 игре.

На счету Райлли 1 передача в 10 играх НХЛ.

Ямамото записал на свой счет 25 (10+15) очков в 58 матчах регулярного чемпионата.

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18 комментариев

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Венер Кучербаев
Ответ Slot_Receiver
Судя по всему Айзерман должен что-то Холланду с игроцких времен и теперь долг будет прощен :)
в комментариях под предыдущими новостями была гипотеза, что Клим Костин - это плата за избавление от Ямамото. то есть для Детройта смысл обмена был в том, чтобы получить Костина, а плата за это - необходимость забрать Ямамото.
+9
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+9
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Slot_Receiver
Судя по всему Айзерман должен что-то Холланду с игроцких времен и теперь долг будет прощен :)
+6
0
+6
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Misson
Просто какая-то выкупомания накрыла лигу. Такое количество выкупов контрактов есть прямое признание того, что в свое время генменеджеры навыдавали неадекватные контракты. Да и сейчас такое продолжается. Из совсем свежего - новые контракты Дюбуа, Майера, Братта. Ладно по деньгам, но сроки контрактов на 7-8 лет и приводят по итогу к выкупам многих.
+6
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Garikus89
У Нэшвилла еще Туррис до 27-28, теперь Дюша до 28-29, через сезон 7,5 млн в воздух, через два - 8,5. И удержание с Джохи и Экхольма по 4 с копейками два года. Не Миннесота, но ответ достойный. И главное зачем? Деньги есть, под 60 очков он набирает, запрет на обмен всего в 7 команд. Проще махнуть с удержанием было явно, если уж так свербило…
+5
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йозе марино
Троц основательно взялся за дело)
+3
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+3
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Strannix
32 гола. 56 очков. Выкуп. Жесть.
+2
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Белый офицер
Дюшен как черная метка. Лавины с ним были на дне - обменяли пошли вверх. Оттава была в финале конфы - усилилась Дюшеном и пошли ко дну. Потом попутно он зацепил Коламбус и тех пошатнуло и вот Нешвилл. Сейчас один из худших ростеров лиги и грядущая перестройка. Интересно куда теперь???
+2
0
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Кавабунга Шреддоголовый
Ответ Garikus89
У Нэшвилла еще Туррис до 27-28, теперь Дюша до 28-29, через сезон 7,5 млн в воздух, через два - 8,5. И удержание с Джохи и Экхольма по 4 с копейками два года. Не Миннесота, но ответ достойный. И главное зачем? Деньги есть, под 60 очков он набирает, запрет на обмен всего в 7 команд. Проще махнуть с удержанием было явно, если уж так свербило…
значит, уходят на дно надолго. Видимо, Йоси, Форсберг, Макдона и возможно Сарос на выход
+1
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Александр Василич
Ответ srs
В СКА есть вакансии
42 напом?
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Дмитрий Дашковский
Ответ Белый офицер
Дюшен как черная метка. Лавины с ним были на дне - обменяли пошли вверх. Оттава была в финале конфы - усилилась Дюшеном и пошли ко дну. Потом попутно он зацепил Коламбус и тех пошатнуло и вот Нешвилл. Сейчас один из худших ростеров лиги и грядущая перестройка. Интересно куда теперь???
Чикаго?
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srs
Ответ Белый офицер
Дюшен как черная метка. Лавины с ним были на дне - обменяли пошли вверх. Оттава была в финале конфы - усилилась Дюшеном и пошли ко дну. Потом попутно он зацепил Коламбус и тех пошатнуло и вот Нешвилл. Сейчас один из худших ростеров лиги и грядущая перестройка. Интересно куда теперь???
В СКА есть вакансии
0
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Дима Миронов
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
значит, уходят на дно надолго. Видимо, Йоси, Форсберг, Макдона и возможно Сарос на выход
вообще не понимаю что делает Торц,говорит команда будет строится на трёх четырех игроках, на тех которые ты назвал,а остальные наверное ахловцы будут
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Дима Миронов
Ответ Garikus89
У Нэшвилла еще Туррис до 27-28, теперь Дюша до 28-29, через сезон 7,5 млн в воздух, через два - 8,5. И удержание с Джохи и Экхольма по 4 с копейками два года. Не Миннесота, но ответ достойный. И главное зачем? Деньги есть, под 60 очков он набирает, запрет на обмен всего в 7 команд. Проще махнуть с удержанием было явно, если уж так свербило…
дали Торцу должность,он сразу заигрался)
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Booligan
Надо прекращать эту вакханалию с выкупами. Ладно Дюшен днарь и тянет команды вниз, но чем японец провинился? Сколько платили, на столько и играл.
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Белый офицер
Я же говорил что Ямамото на выкуп. Изя старому другу помог.
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Кавабунга Шреддоголовый
Виннипег сливается (или нет), Нэшвилл сливается (точно). Мертвых денег у "хищников" навалом теперь
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e1ther - e1ther
ясно-понятно, Подгорная была не в курсе,что это не игрок больше Эдмонтона)
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e1ther - e1ther
че там с Ямомото происходит,вроде в Детройт отдали))че за выкупы)
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