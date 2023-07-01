Плющев об итогах драфта НХЛ: «Российский и белорусский хоккей работают даже в условиях изоляции. Нужно держаться за руки и помогать друг другу»

Теги Владимир Плющев НХЛ драфт НХЛ КХЛ высшая лига Беларусь Хоккей

Владимир Плющев подвел итоги прошедшего драфта НХЛ.

«Для меня главный показатель – четыре российских хоккеиста выбраны в первом раунде. Именно этот раунд в первую очередь демонстрирует силу школы.

Помнится, когда она у нас была на пике, в пятерку лучших попадали сразу три российских хоккеиста во главе с Ковальчуком. Но и нынешний показатель – это оценка хорошо.

Также отмечу, что выбраны пять белорусских юниоров. Это говорит о том, что даже в условиях изоляции российский и белорусский хоккей работают. Здесь нужно держаться за руки и помогать друг другу», – сказал экс-тренер сборной России.

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2 комментария

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Док163
Хах. Это ещё доизоляционные результаты. Цветочки от сегодняшних семечек мы увидим чуть позже…..
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Александр Невский
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Правильно сказал , хоккей Белоруссии и России как работал так и работает а вот хоккей Украины уже в черном пакете.
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