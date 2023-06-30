Вратарь Куик близок к подписанию контракта с «Рейнджерс»

Джонатан Куик может перейти в «Рейнджерс».

Существует большая вероятность того, что 37-летний голкипер подпишет соглашение с клубом из Нью-Йорка после открытия рынка неограниченно свободных агентов.

В прошедшем сезоне выиграл Кубок Стэнли с « », который выменял голкипера у «Коламбуса» по ходу чемпионата. «Блю Джекетс» получили американца в результате обмена с « », за который Куик играл с сезона-2007/08.

В составе Вегаса в прошлом сезоне Куик сыграл 10 матчей в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 3,13 шайбы и отражая 90,1% бросков.