Вратарь Куик близок к подписанию контракта с «Рейнджерс»

Теги возможные переходы Рейнджерс Лос-Анджелес НХЛ Джонатан Куик Вегас Хоккей

Джонатан Куик может перейти в «Рейнджерс».

Существует большая вероятность того, что 37-летний голкипер подпишет соглашение с клубом из Нью-Йорка после открытия рынка неограниченно свободных агентов.

В прошедшем сезоне Джонатан Куик выиграл Кубок Стэнли с «Вегасом», который выменял голкипера у «Коламбуса» по ходу чемпионата. «Блю Джекетс» получили американца в результате обмена с «Лос-Анджелесом», за который Куик играл с сезона-2007/08.

В составе Вегаса в прошлом сезоне Куик сыграл 10 матчей в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 3,13 шайбы и отражая 90,1% бросков.

9 комментариев

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Венер Кучербаев
Ответ Philatelist79
А он воообще зачем клубу?
можно подписать его как талисман, например. пример Вегаса перед глазами - 5 лет не могли взять Кубок, ходили вокруг да около, а подписали Куика - и сразу выиграли! :-)
+10
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Philatelist79
А он воообще зачем клубу?
+4
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FOX_SKILL
Тут интересно больше его кэпхит. Если NYR подпишут его за 1-1,5 ляма это одно дело. Если 2 ляма и выше то они совершат глупость.
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Джорджио Че
Куик отправился во все тяжкие
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SoldieR
О какой победе в Кубке Стэнли Куика идет речь в новости, если он не сыграл ни минуты в плей-офф?
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Белый офицер
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sk0208827
Ответ Philatelist79
А он воообще зачем клубу?
бэкап
+1
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dosatuy
Ответ SoldieR
О какой победе в Кубке Стэнли Куика идет речь в новости, если он не сыграл ни минуты в плей-офф?
Видимо считают он удачу приносит)))))
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