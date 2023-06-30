Вратарь Куик близок к подписанию контракта с «Рейнджерс»
Джонатан Куик может перейти в «Рейнджерс».
Существует большая вероятность того, что 37-летний голкипер подпишет соглашение с клубом из Нью-Йорка после открытия рынка неограниченно свободных агентов.
В прошедшем сезоне Джонатан Куик выиграл Кубок Стэнли с «Вегасом», который выменял голкипера у «Коламбуса» по ходу чемпионата. «Блю Джекетс» получили американца в результате обмена с «Лос-Анджелесом», за который Куик играл с сезона-2007/08.
В составе Вегаса в прошлом сезоне Куик сыграл 10 матчей в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 3,13 шайбы и отражая 90,1% бросков.
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