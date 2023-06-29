Агент Мичкова: «Филадельфия» наметилась на одного из самых талантливых хоккеистов поколения. Верю, что Матвей станет одним из самых ярких игроков нового времени»

Сергей Федотов высказался о выборе Матвея Мичкова на драфте НХЛ.

Российский нападающий задрафтован «Филадельфией» под общим седьмым номером.

«Не открою Америку, если скажу, что процедура драфта и номер выбора не имеют решающего значения. Примеров этому в НХЛ достаточно много. Это не самая объективная промежуточная оценка хоккеиста.

Важное значение в данном случае имеет клуб, который выбрал игрока. Хочется сказать спасибо «Филадельфии», потому что для генерального директора Дэниеля Бриера и президента по хоккейным операциям Кита Джонса – это первый драфт новой команды.

Мы видим, как «Флайерс» начали серьезно перестраиваться, произошло много обменов. Думаю, изменения еще продолжатся.

В итоге они не побоялись внешних факторов в качестве политической обстановки, контракта Матвея со СКА еще на три года.

«Филадельфия» наметилась на одного из самых талантливых игроков поколения. Это очень приятное событие, Матвей очень доволен этим, как и его семья.

Здесь я бы отметил отличную работу моего коллеги Максима Моливера, который дальше будет представлять интересы Мичкова в Северной Америке.

Он сделал все для того, чтобы команда Матвея чувствовала себя очень комфортно. Знаю, что Максим в последние дни провел огромное количество переговоров с заинтересованными клубами.

В этот день мне хочется вспомнить трагически погибшего отца Матвея, Андрея. Я очень любил этого светлого человека, на небесах он наблюдает за сыном и в момент выбора Матвея он точно улыбнулся. Тяжелый момент, но жизнь продолжается.

Я искренне верю, что Матвей в предстоящем сезоне в СКА, а через несколько лет и в «Филадельфии», докажет, что все выданные авансы оправданы. А сам Матвей станет одним из самых ярких игроков нового времени», – сказал агент хоккеиста.