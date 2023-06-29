Агент Мичкова: «Филадельфия» наметилась на одного из самых талантливых хоккеистов поколения. Верю, что Матвей станет одним из самых ярких игроков нового времени»

Теги СКА Филадельфия НХЛ драфт НХЛ КХЛ Сергей Федотов Матч ТВ Матвей Мичков Хоккей

Сергей Федотов высказался о выборе Матвея Мичкова на драфте НХЛ.

Российский нападающий задрафтован «Филадельфией» под общим седьмым номером.

«Не открою Америку, если скажу, что процедура драфта и номер выбора не имеют решающего значения. Примеров этому в НХЛ достаточно много. Это не самая объективная промежуточная оценка хоккеиста.

Важное значение в данном случае имеет клуб, который выбрал игрока. Хочется сказать спасибо «Филадельфии», потому что для генерального директора Дэниеля Бриера и президента по хоккейным операциям Кита Джонса – это первый драфт новой команды.

Мы видим, как «Флайерс» начали серьезно перестраиваться, произошло много обменов. Думаю, изменения еще продолжатся.

В итоге они не побоялись внешних факторов в качестве политической обстановки, контракта Матвея со СКА еще на три года.

«Филадельфия» наметилась на одного из самых талантливых игроков поколения. Это очень приятное событие, Матвей очень доволен этим, как и его семья.

Здесь я бы отметил отличную работу моего коллеги Максима Моливера, который дальше будет представлять интересы Мичкова в Северной Америке.

Он сделал все для того, чтобы команда Матвея чувствовала себя очень комфортно. Знаю, что Максим в последние дни провел огромное количество переговоров с заинтересованными клубами.

В этот день мне хочется вспомнить трагически погибшего отца Матвея, Андрея. Я очень любил этого светлого человека, на небесах он наблюдает за сыном и в момент выбора Матвея он точно улыбнулся. Тяжелый момент, но жизнь продолжается.

Я искренне верю, что Матвей в предстоящем сезоне в СКА, а через несколько лет и в «Филадельфии», докажет, что все выданные авансы оправданы. А сам Матвей станет одним из самых ярких игроков нового времени», – сказал агент хоккеиста.

3 комментария

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Сергей Орлов
Этот любитель теорий заговора два года назад вопил, что Мичков будет однозначно первым номером драфта)
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Lauri Laffanen
Спортс такой лицемерный портал, Я заметил. Овечкин выиграл КС - раздел хоккей переименовали в Овечкин. Тарасенко, Кучеров, Малкин, Василевский, Ничушкин и многие другие россияне, выигрывавшие КС: ну да, пошли мы на хер. Где десятки статей про тех парней, которых выбрали минувшей ночью? Ах да, у нас же только один Мичков. Вот напоминает номер из КВН "Сережа молодец"
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