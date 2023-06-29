«Нью-Джерси» не заинтересован платить большую цену за обмен Хеллибака. Клуб продолжает интересоваться вратарем

«Нью-Джерси» не заинтересован отдавать много активов за Коннора Хеллибака.

«Дэвилс» по-прежнему проявляют интерес к голкиперу «Виннипега», который хочет сменить клуб, но отмечается, что «Нью-Джерси» не планирует платить большую цену, чтобы выменять вратаря.

Действие текущего контракта американца с кэпхитом 6,17 миллиона долларов в год истекает в конце следующего сезона.

Хеллибак провел 64 матча в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 2,49 шайбы и отражая 92% бросков.