«Нью-Джерси» не заинтересован платить большую цену за обмен Хеллибака. Клуб продолжает интересоваться вратарем

Теги возможные переходы Нью-Джерси НХЛ Виннипег Коннор Хеллибак Хоккей

«Нью-Джерси» не заинтересован отдавать много активов за Коннора Хеллибака.

«Дэвилс» по-прежнему проявляют интерес к голкиперу «Виннипега», который хочет сменить клуб, но отмечается, что «Нью-Джерси» не планирует платить большую цену, чтобы выменять вратаря.

Действие текущего контракта американца с кэпхитом 6,17 миллиона долларов в год истекает в конце следующего сезона.

Хеллибак провел 64 матча в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 2,49 шайбы и отражая 92% бросков.

2 комментария

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kostya187
Хеллибак вратарь конечно классный. Убавил бы аппетиты и в Нью-Джерси попасть было бы идеально с прицелом на КС. А так его запросы по деньгам может отчасти удовлетворить команда с потребностями во вратаре: Баффало или Оттава.
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Misson
Он хочет контракт на 9-9,5 млн., как у Василевского. Но с такой зарплатой в сильную команду не влезть.
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