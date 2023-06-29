«Питтсбург» взял Ягера под 14-м номером на драфте НХЛ. Это самый высокий выбор команды с 2012 года

Теги Питтсбург НХЛ драфт НХЛ Деррик Пулио Кайл Дубас Брэйден Ягер Хоккей

«Питтсбург» взял форварда Брэйдена Ягера под 14-м номером на драфте НХЛ.

Это самый высокий выбор клуба с 2012 года, когда «Пингвинс» взяли защитника Деррика Пулио под 8-м номером. 

18-летний канадский центрфорвард в минувшем сезоне выступал за «Муз Джо» в Западной хоккейной лиге. 

В его активе 78 (28+50) очков в 67 играх регулярного чемпионата. В 10 играх плей-офф добавил еще 16 (6+10) баллов. 

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