Два россиянина попали в топ-10 драфта НХЛ впервые с 2018 года
Два россиянина попали в топ-10 драфта НХЛ впервые с 2018 года.
«Аризона» выбрала защитника Дмитрия Симашева под общим 6-м номером, «Филадельфия» – форварда Матвея Мичкова под 7-м.
В прошлый раз двух россиян в топ-10 выбирали в 2018 году. Тогда «Каролина» взяла форварда Андрея Свечникова под общим 2-м номером, «Рейнджерс» – форварда Виталия Кравцова под общим 9-м.
Рекорд был установлен в 2001 году, когда в первой десятке выбрали трех россиян, причем все вошли в топ-5.
«Атланта» взяла форварда Илью Ковальчука под общим 1-м номером, «Тампа» – форварда Александра Свитова под 3-м, «Анахайм» – форварда Станислава Чистова под 5-м.
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