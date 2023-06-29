Два россиянина попали в топ-10 драфта НХЛ впервые с 2018 года

Теги СКА Филадельфия Аризона НХЛ драфт НХЛ Андрей Свечников Виталий Кравцов Матвей Мичков Дмитрий Симашев Хоккей

Два россиянина попали в топ-10 драфта НХЛ впервые с 2018 года.

«Аризона» выбрала защитника Дмитрия Симашева под общим 6-м номером, «Филадельфия» – форварда Матвея Мичкова под 7-м. 

В прошлый раз двух россиян в топ-10 выбирали в 2018 году. Тогда «Каролина» взяла форварда Андрея Свечникова под общим 2-м номером, «Рейнджерс» – форварда Виталия Кравцова под общим 9-м. 

Рекорд был установлен в 2001 году, когда в первой десятке выбрали трех россиян, причем все вошли в топ-5.

«Атланта» взяла форварда Илью Ковальчука под общим 1-м номером, «Тампа» – форварда Александра Свитова под 3-м, «Анахайм» – форварда Станислава Чистова под 5-м. 

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6 комментариев

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Аморалинни
Эффект Ротенберга
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sd4fmwrvz8
Писали мичков мичков в итоге симашев даже выше выбран 😁у локо школа работает 👍делом а не языком и зато свои ребята а не со всей страны собирают
+2
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0
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Rjcnbr
Ответ sd4fmwrvz8
Писали мичков мичков в итоге симашев даже выше выбран 😁у локо школа работает 👍делом а не языком и зато свои ребята а не со всей страны собирают
Убили двум людям карьеру в никому ненужной Аризоне. Молодцы, школа работает
+1
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Марат Адилов
Ответ Rjcnbr
Убили двум людям карьеру в никому ненужной Аризоне. Молодцы, школа работает
как будто это ярославль решает кто их на драфте заберет😄
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Rjcnbr
Ответ Марат Адилов
как будто это ярославль решает кто их на драфте заберет😄
Да просто сама идея того что чем выше выбрали на драфте, тем ты сильнее и у клуба лучше работает школа, смешная. К этому и написал
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