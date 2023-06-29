Два россиянина попали в топ-10 драфта НХЛ впервые с 2018 года.

« » выбрала защитника под общим 6-м номером, « » – форварда под 7-м.

В прошлый раз двух россиян в топ-10 выбирали в 2018 году. Тогда «Каролина» взяла форварда под общим 2-м номером, «Рейнджерс» – форварда Виталия Кравцова под общим 9-м.

Рекорд был установлен в 2001 году, когда в первой десятке выбрали трех россиян, причем все вошли в топ-5.

«Атланта» взяла форварда Илью Ковальчука под общим 1-м номером, «Тампа» – форварда Александра Свитова под 3-м, «Анахайм» – форварда Станислава Чистова под 5-м.