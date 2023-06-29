Мичков о драфте НХЛ: «Моя мечта – Кубок Стэнли. Счастлив, что оказался в «Филадельфии»

Теги Филадельфия Кубок Стэнли НХЛ драфт НХЛ Матвей Мичков Хоккей

Матвей Мичков поделился первыми впечатлениями после выбора «Филадельфией» на драфте НХЛ.

«Флайерс» взяли россиянина под общим 7-м номером. 

«Я очень счастлив, что оказался в «Филадельфии», у меня нет слов, это невероятные эмоции.

Я думаю, что скоро [можно ждать меня в НХЛ], это моя мечта. Моя мечта – Кубок Стэнли», – сказал Мичков.

Второй – Карлссон, шестой – Симашев, Мичков – седьмой!!! Онлайн сумасшедшего драфта НХЛ-2023

Главный русский на драфте НХЛ-2023 – Матвей Мичков. Король лакросс-голов, фанат хоккея и надежда СКА (а мог быть «Локо»)

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1 комментарий

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Сергей
Непатриотично
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