Мичков о драфте НХЛ: «Моя мечта – Кубок Стэнли. Счастлив, что оказался в «Филадельфии»
Матвей Мичков поделился первыми впечатлениями после выбора «Филадельфией» на драфте НХЛ.
«Флайерс» взяли россиянина под общим 7-м номером.
«Я очень счастлив, что оказался в «Филадельфии», у меня нет слов, это невероятные эмоции.
Я думаю, что скоро [можно ждать меня в НХЛ], это моя мечта. Моя мечта – Кубок Стэнли», – сказал Мичков.
Второй – Карлссон, шестой – Симашев, Мичков – седьмой!!! Онлайн сумасшедшего драфта НХЛ-2023
Главный русский на драфте НХЛ-2023 – Матвей Мичков. Король лакросс-голов, фанат хоккея и надежда СКА (а мог быть «Локо»)
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