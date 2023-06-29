«Анахайм» взял Лео Карлссона под 2-м номером на драфте НХЛ. Он первый швед в топ-2 с 2018 года

«Анахайм» взял Лео Карлссона под 2-м номером на драфте НХЛ.

Ранее клуб дважды в истории распоряжался общим вторым выбором на драфте.

В 1994 году «Майти Дакс» (на тот момент) выбрали российского защитника Олега Твердовского, в 2005 году – американского форварда .

18-летний форвард стал первым представителем в топ-2 драфта с 2018 года. Тогда защитник Расмус Далин был выбран «Баффало» под первым номером.

В минувшем сезоне нападающий выступал за « » в элитном дивизионе чемпионата Швеции и набрал 25 (10+15) очков в 44 матчах. В 13 играх плей-офф добавил еще 9 (1+8) баллов.

Также сыграл за сборную Швеции на МЧМ и ЧМ. На молодежном чемпионате провел 7 игр и набрал 6 (3+3) очков, на взрослом – 8 матчей и 5 (3+2) очков.