«Анахайм» взял Лео Карлссона под 2-м номером на драфте НХЛ. Он первый швед в топ-2 с 2018 года

Теги Анахайм Олег Твердовский Сборная Швеции по хоккею НХЛ молодежная сборная Швеции драфт НХЛ чемпионат Швеции Бобби Райан Эребру Лео Карлссон Хоккей

«Анахайм» взял Лео Карлссона под 2-м номером на драфте НХЛ.

Ранее клуб дважды в истории распоряжался общим вторым выбором на драфте. 

В 1994 году «Майти Дакс» (на тот момент) выбрали российского защитника Олега Твердовского, в 2005 году – американского форварда Бобби Райана.

18-летний форвард стал первым представителем Швеции в топ-2 драфта с 2018 года. Тогда защитник Расмус Далин был выбран «Баффало» под первым номером. 

В минувшем сезоне нападающий выступал за «Эребру» в элитном дивизионе чемпионата Швеции и набрал 25 (10+15) очков в 44 матчах. В 13 играх плей-офф добавил еще 9 (1+8) баллов. 

Также сыграл за сборную Швеции на МЧМ и ЧМ. На молодежном чемпионате провел 7 игр и набрал 6 (3+3) очков, на взрослом – 8 матчей и 5 (3+2) очков. 

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