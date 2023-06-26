Генменеджер «Коламбуса» объявил, что выберет «франчайз-центра» под 3-м номером на драфте НХЛ

Теги Коламбус НХЛ драфт НХЛ Ярмо Кекяляйнен Хоккей

«Коламбус» обозначил свой план по выбору на драфте НХЛ-2023.

Генеральный менеджер команды Ярмо Кекяляйнен заявил, что клуб собирается выбрать «франчайз-центра» под третьим номером, которым обладают «Блю Джекетс».

Ранее сообщалось, что клуб рассматривает выбор одного из двух центральных нападающих – шведа Лео Карлссона или американца Уилла Смита.

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5 комментариев

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Cbj Fan
Тогда, если выбирать между Карлссоном и Смитом, выбор скорее должен упасть на шведа, поскольку не факт, что американец будет играть на этом посте в НХЛ. Хотя если бы Анахайм не забрал Фантилли, все может поменяться.
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FaithDevotion
Даже не помнится, когда каждый из топ-3 был действительно крутым игроком. Так что есть некислая вероятность, что один-то бастом окажется
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Илья Олегович
Ответ FaithDevotion
Даже не помнится, когда каждый из топ-3 был действительно крутым игроком. Так что есть некислая вероятность, что один-то бастом окажется
погуглил драфты, 2016 выглядит норм
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Wrister-Killer
Ответ FaithDevotion
Даже не помнится, когда каждый из топ-3 был действительно крутым игроком. Так что есть некислая вероятность, что один-то бастом окажется
Смотря что понимать под "крутым".
Топ-3 2021 года выглядит уже достойно. Как и 2016, 2015, 2014, 2011, 2009
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