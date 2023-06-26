Генменеджер «Коламбуса» объявил, что выберет «франчайз-центра» под 3-м номером на драфте НХЛ

«Коламбус» обозначил свой план по выбору на драфте НХЛ-2023.

Генеральный менеджер команды Ярмо Кекяляйнен заявил, что клуб собирается выбрать «франчайз-центра» под третьим номером, которым обладают «Блю Джекетс».

Ранее сообщалось, что клуб рассматривает выбор одного из двух центральных нападающих – шведа Лео Карлссона или американца Уилла Смита.