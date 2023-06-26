Генменеджер «Коламбуса» объявил, что выберет «франчайз-центра» под 3-м номером на драфте НХЛ
«Коламбус» обозначил свой план по выбору на драфте НХЛ-2023.
Генеральный менеджер команды Ярмо Кекяляйнен заявил, что клуб собирается выбрать «франчайз-центра» под третьим номером, которым обладают «Блю Джекетс».
Ранее сообщалось, что клуб рассматривает выбор одного из двух центральных нападающих – шведа Лео Карлссона или американца Уилла Смита.
Топ-3 2021 года выглядит уже достойно. Как и 2016, 2015, 2014, 2011, 2009