У «Коламбуса» пытались выменять 3-й выбор на драфте. Кекяляйнена не заинтересовали предложения

Теги Коламбус НХЛ драфт НХЛ Ярмо Кекяляйнен Хоккей

Клубы НХЛ обращались к «Коламбусу» на предмет обмена третьего выбора на драфте.

Генеральный менеджер «Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен рассказал, что команды лиги сделали ему несколько предложений относительно их драфт-пика, однако «ни одно из них не было даже близко к тому, что требуется».

«Коламбус» обладают третьим выбором на драфте НХЛ-2023, под которым собираются, скорее всего, выбрать центрального нападающего – Лео Карлссона или Уилла Смита.

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