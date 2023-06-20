У «Коламбуса» пытались выменять 3-й выбор на драфте. Кекяляйнена не заинтересовали предложения

Клубы НХЛ обращались к «Коламбусу» на предмет обмена третьего выбора на драфте.

Генеральный менеджер «Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен рассказал, что команды лиги сделали ему несколько предложений относительно их драфт-пика, однако «ни одно из них не было даже близко к тому, что требуется».

« » обладают третьим выбором на драфте НХЛ-2023, под которым собираются, скорее всего, выбрать центрального нападающего – Лео Карлссона или Уилла Смита.