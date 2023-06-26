Курдин о допуске россиян: «Спорт стал заложником политики – беспредел творится. Кто конфликты провоцирует? Нас что, беженцами будут обзывать? Пошли они все на хрен»

Теги Сборная России по хоккею НХЛ КХЛ Никита Кучеров олимпийский хоккейный турнир Политика Матч ТВ Геннадий Курдин Хоккей

Геннадий Курдин выказался о вариантах допуска российских спортсменов на Олимпиаду.

Никита Кучеров никогда не участвовал в Олимпиадах. Если его допустят в Милан-2026, но в статусе беженца – вас это устроит?

– Есть же человеческие понятия, и они теперь нарушены. А вот при СССР они были. Тогда считалось, что спорт объединяет, помогает решить политические проблемы.

А теперь мир будто сошел с ума. Какой-то беспредел творится. Спорт у политики стал заложником.

Ну давайте тогда всех объявим беженцами. Другие страны чем лучше? У них не бывает геополитических конфликтов? И кто эти конфликты вообще провоцирует?

Да, в 2018 году сборная России по хоккею завоевала золото – без флага и гимна. Но все знают, что это была именно Россия.

Пусть даже в нейтральных свитерах. А теперь нас что, беженцами будут обзывать? Но мы-то себя должны уважать. Пошли они все на хрен.

С другой стороны, конечно, у меня вызывает сожаление, что Кучеров ни разу на Олимпиаде не играл. Или вот Панарин.

Но у них шанс будет и в 2030 году. А вот для Овечкина и Малкина это будет последняя Олимпиада.

Очень плохо, что целое поколение вычеркнуто из международного хоккея. Играть надо. Но на каких условиях – это большая тема для обсуждения и переговоров, – сказал первый тренер хоккеистов Никиты Кучерова и Никиты Гусева.

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1 комментарий

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yulay
Интересно получается: клюшкой били по голове воспитанников Курдина, а отбитый - он. Загадка!
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