Курдин о допуске россиян: «Спорт стал заложником политики – беспредел творится. Кто конфликты провоцирует? Нас что, беженцами будут обзывать? Пошли они все на хрен»

Геннадий Курдин выказался о вариантах допуска российских спортсменов на Олимпиаду.

– никогда не участвовал в Олимпиадах. Если его допустят в Милан-2026, но в статусе беженца – вас это устроит?

– Есть же человеческие понятия, и они теперь нарушены. А вот при СССР они были. Тогда считалось, что спорт объединяет, помогает решить политические проблемы.

А теперь мир будто сошел с ума. Какой-то беспредел творится. Спорт у политики стал заложником.

Ну давайте тогда всех объявим беженцами. Другие страны чем лучше? У них не бывает геополитических конфликтов? И кто эти конфликты вообще провоцирует?

Да, в 2018 году сборная России по хоккею завоевала золото – без флага и гимна. Но все знают, что это была именно Россия.

Пусть даже в нейтральных свитерах. А теперь нас что, беженцами будут обзывать? Но мы-то себя должны уважать. Пошли они все на хрен.

С другой стороны, конечно, у меня вызывает сожаление, что Кучеров ни разу на Олимпиаде не играл. Или вот Панарин.

Но у них шанс будет и в 2030 году. А вот для Овечкина и Малкина это будет последняя Олимпиада.

Очень плохо, что целое поколение вычеркнуто из международного хоккея. Играть надо. Но на каких условиях – это большая тема для обсуждения и переговоров, – сказал первый тренер хоккеистов Никиты Кучерова и Никиты Гусева.