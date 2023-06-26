«Сент-Луис» назначил экс-форварда команды Стеена консультантом по развитию европейских игроков

Александр Стеен возвращается в систему «Сент-Луиса».

Шведский нападающий объявил о завершении карьеры зимой 2020 года.

«Блюз» наняли бывшего хоккеиста команды в качестве консультанта по развитию европейских игроков.

примет участие в предстоящем тренировочном лагере молодых игроков команды.

В экс-форвард провел 15 сезонов, выступая за «Торонто» (2005-2008 и « » (2008-2020). За этот отрезок он набрал 454 (245+377) очка, сыграв 1018 матчей.