«Сент-Луис» назначил экс-форварда команды Стеена консультантом по развитию европейских игроков

Теги Сент-Луис Александр Стеен НХЛ Хоккей

Александр Стеен возвращается в систему «Сент-Луиса».

Шведский нападающий объявил о завершении карьеры зимой 2020 года.

«Блюз» наняли бывшего хоккеиста команды в качестве консультанта по развитию европейских игроков. 

Александр Стеен примет участие в предстоящем тренировочном лагере молодых игроков команды.

В НХЛ экс-форвард провел 15 сезонов, выступая за «Торонто» (2005-2008 и «Сент-Луис» (2008-2020). За этот отрезок он набрал 454 (245+377) очка, сыграв 1018 матчей.

1 комментарий

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Denchick
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