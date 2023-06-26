«Сент-Луис» назначил экс-форварда команды Стеена консультантом по развитию европейских игроков
Александр Стеен возвращается в систему «Сент-Луиса».
Шведский нападающий объявил о завершении карьеры зимой 2020 года.
«Блюз» наняли бывшего хоккеиста команды в качестве консультанта по развитию европейских игроков.
Александр Стеен примет участие в предстоящем тренировочном лагере молодых игроков команды.
В НХЛ экс-форвард провел 15 сезонов, выступая за «Торонто» (2005-2008 и «Сент-Луис» (2008-2020). За этот отрезок он набрал 454 (245+377) очка, сыграв 1018 матчей.
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