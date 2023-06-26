«Аризона» подтвердила подписание 3-летнего контракта с Ингрэмом с зарплатой 1,95 млн долларов

Теги Аризона НХЛ Коннор Ингрэм Билл Армстронг Хоккей

«Аризона» подписала новый контракт с Коннором Ингрэмом.

Голкипер продлил соглашение с клубом на три года. Средняя зарплата хоккеиста составит 1,95 миллиона долларов.

«Мы очень рады продлить соглашение с Коннором. Это хороший молодой вратарь, который хорошо играл в прошлом сезоне.

Он и Карел Веймелка создали сильный вратарский тандем», – сказал генеральный менеджер «Койотис» Билл Армстронг.

В минувшем сезоне у Ингрэма действовал контракт с кэпхитом 733 тысячи долларов. 

В 27 матчах в лиге Ингрэм одержал 6 побед. Он отражал 90,7% бросков при коэффициенте надежности 3,37.

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