«Аризона» подтвердила подписание 3-летнего контракта с Ингрэмом с зарплатой 1,95 млн долларов
«Аризона» подписала новый контракт с Коннором Ингрэмом.
Голкипер продлил соглашение с клубом на три года. Средняя зарплата хоккеиста составит 1,95 миллиона долларов.
«Мы очень рады продлить соглашение с Коннором. Это хороший молодой вратарь, который хорошо играл в прошлом сезоне.
Он и Карел Веймелка создали сильный вратарский тандем», – сказал генеральный менеджер «Койотис» Билл Армстронг.
В минувшем сезоне у Ингрэма действовал контракт с кэпхитом 733 тысячи долларов.
В 27 матчах в лиге Ингрэм одержал 6 побед. Он отражал 90,7% бросков при коэффициенте надежности 3,37.
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