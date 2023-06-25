Хилл близок к подписанию 2-летнего контракта с «Вегасом» с зарплатой 4,9 млн долларов в год

Эдин Хилл практически договорился о новом соглашении с «Вегасом».

27-летний голкипер имеет контрактное предложение от «Голден Найтс» на два года со средней зарплатой 4,9 миллиона долларов.

Хоккеист, выигравший Кубок Стэнли с « », близок к подписанию договора.

стал первым номером команды по ходу плей-офф, проведя в итоге 16 матчей в розыгрыше Кубка Стэнли, пропуская в среднем 2,17 шайбы и отражая 93,2% бросков.

По истекающему соглашению зарплата вратаря составляет 2,17 миллиона долларов в год.