Хилл близок к подписанию 2-летнего контракта с «Вегасом» с зарплатой 4,9 млн долларов в год
Эдин Хилл практически договорился о новом соглашении с «Вегасом».
27-летний голкипер имеет контрактное предложение от «Голден Найтс» на два года со средней зарплатой 4,9 миллиона долларов.
Хоккеист, выигравший Кубок Стэнли с «Вегасом», близок к подписанию договора.
Эдин Хилл стал первым номером команды по ходу плей-офф, проведя в итоге 16 матчей в розыгрыше Кубка Стэнли, пропуская в среднем 2,17 шайбы и отражая 93,2% бросков.
По истекающему соглашению зарплата вратаря составляет 2,17 миллиона долларов в год.
Все же Вегас командной игрой берет и плотностью в обороне, при такой схеме хватит "обычного" вратаря ,Аля Ваничек, Самсонов, Корписало.
А вот найти на рынке второго Барбашева точно не получится, а он был одним из ключей в плей-офф