Хилл близок к подписанию 2-летнего контракта с «Вегасом» с зарплатой 4,9 млн долларов в год

Теги НХЛ Вегас Эдин Хилл Хоккей

Эдин Хилл практически договорился о новом соглашении с «Вегасом».

27-летний голкипер имеет контрактное предложение от «Голден Найтс» на два года со средней зарплатой 4,9 миллиона долларов.

Хоккеист, выигравший Кубок Стэнли с «Вегасом», близок к подписанию договора.

Эдин Хилл стал первым номером команды по ходу плей-офф, проведя в итоге 16 матчей в розыгрыше Кубка Стэнли, пропуская в среднем 2,17 шайбы и отражая 93,2% бросков.

По истекающему соглашению зарплата вратаря составляет 2,17 миллиона долларов в год.

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11 комментариев

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Юрий Безуглый
Это провал. Просто отвратительный контракт. Переплата сумасшедшая. Хилла заменить гораздо легче, чем Барбашёва - а Барби теперь гарантированно уходит, если только Вегас сейчас Смита или Мартинеза не скинет.
+14
-3
+11
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ottomann
Может и не стоило вообще?
Все же Вегас командной игрой берет и плотностью в обороне, при такой схеме хватит "обычного" вратаря ,Аля Ваничек, Самсонов, Корписало.

А вот найти на рынке второго Барбашева точно не получится, а он был одним из ключей в плей-офф
+8
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rjrjy
А Томпсона, который выигрывал у него конкуренцию, получая 766 тысяч в год, куда девать? Вряд ли же они готовы около 5 миллионов потенциальному второму номеру платить.
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Юрий Безуглый
Ответ Radik_2.0
так говоришь, будто ему 6 лямов на 5 лет выписали
Хилл получил почти 5 в штате без налога - в Канаде это были бы 6,5-7 примерно. Так что да, это переплата сумасшедшая. Тем более что Вегас прекрасно знает, что в этом сезоне все вратари команды были хороши, и поэтому сохранять именно Хилла, переплачивая ему как минимум на лимон, если не на полтора, нужды совершенно не было.
+5
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MetalFox
Ответ gombocrew
Просто провал. Это как Колорадо бы после чемпионства Кюмперу 6 на 5 выписали, но они грамотно слили его, прекрасно понимая что чемпионство принес не он. Здесь такая же история.
Причем здесь 6 на 5, если они двухлетний подписывают? Ну не пойдет игра - скинут, тоже мне проблема
+4
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+4
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gombocrew
Просто провал. Это как Колорадо бы после чемпионства Кюмперу 6 на 5 выписали, но они грамотно слили его, прекрасно понимая что чемпионство принес не он. Здесь такая же история.
+2
0
+2
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Radik_2.0
Ответ Юрий Безуглый
Это провал. Просто отвратительный контракт. Переплата сумасшедшая. Хилла заменить гораздо легче, чем Барбашёва - а Барби теперь гарантированно уходит, если только Вегас сейчас Смита или Мартинеза не скинет.
так говоришь, будто ему 6 лямов на 5 лет выписали
+2
0
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Юрий Безуглый
Ответ upuckuH
а че с Ленером ? Вернется же когда-то, или все ?
Не, забудь. В Вегасе он точно больше не сыграет. Либо лтир до конца карьеры, либо обмен в условную Аризону, как с Шеем Уэбером
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MetalFox
Ответ gombocrew
А причем тут 4,9 на 2 для вратаря который больше 2-3 млн не стоит
И как же вы это определили?
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upuckuH
а че с Ленером ? Вернется же когда-то, или все ?
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