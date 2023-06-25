Защитник «Сент-Луиса» Крюг не намерен отказываться от запрета на обмен. Клуб ведет переговоры с «Филадельфией»

Хоккеист «Сент-Луиса» Тори Крюг не хочет соглашаться на обмен в «Филадельфию»..

«Блюз» и «Флайерс» обсуждают сделку, по итогам которой нападающий Кевин Хэйс и защитник Трэвис Сэнхайм должны перейти в « ».

Обмен еще не состоялся, потому что один из защитников «Блюз» блокирует свой переход. Вероятно, это , у которого в договоре прописан полный запрет на обмен.

Сообщается, что хоккеист не хочет отказываться от этого пункта.

Контракт игрока с кэпхитом 6,5 миллиона долларов рассчитан еще на четыре сезона.