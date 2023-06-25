Защитник «Сент-Луиса» Крюг не намерен отказываться от запрета на обмен. Клуб ведет переговоры с «Филадельфией»
Хоккеист «Сент-Луиса» Тори Крюг не хочет соглашаться на обмен в «Филадельфию»..
«Блюз» и «Флайерс» обсуждают сделку, по итогам которой нападающий Кевин Хэйс и защитник Трэвис Сэнхайм должны перейти в «Сент-Луис».
Обмен еще не состоялся, потому что один из защитников «Блюз» блокирует свой переход. Вероятно, это Тори Крюг, у которого в договоре прописан полный запрет на обмен.
Сообщается, что хоккеист не хочет отказываться от этого пункта.
Контракт игрока с кэпхитом 6,5 миллиона долларов рассчитан еще на четыре сезона.
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