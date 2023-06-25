«Филадельфия» обсуждает трейд Хэйса и Сэнхайма в «Сент-Луис». Защитник «Блюз» с запретом на обмен блокирует сделку (The Athletic)

«Филадельфия» обсуждает обмен Кевина Хэйса и Трэвиса Сэнхайма в «Сент-Луис».

Сделка находится в подвешенном состоянии, так как защитник «Блюз» с запретом на обмен блокирует ее.

Как пишет The Athletic, в рамках трейда «Блюз» должны получить форварда (31 год, кэпхит 7,14 млн долларов еще на 3 сезона, «Флайерс» должны удержать его «значительную часть» в своей ведомости) и защитника , 27 лет, кэпхит 6,25 млн долларов на 8 сезонов).

« » – выбор в 1-м раунде драфта и защитника.

У «Блюз» 5 защитников имеют пункты об ограничении на обмен. У четырех игроков на данный момент есть полный запрет ( , Колтон Парайко, Ник Ледди и Джастин Фолк), у одного – ограниченный (Марко Сканделла, стоп-лист из 7 команд, «Филадельфии» в этом списке нет, поэтому трейд он блокировать не может).

The Athletic утверждает, что клуб не просил Парайко, Ледди и Фолка отозвать пункт. Таким образом, выходит, что сделку блокирует Крюг (32 года, кэпхит 6,5 млн долларов на 4 сезона).