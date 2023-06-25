«Филадельфия» обсуждает трейд Хэйса и Сэнхайма в «Сент-Луис». Защитник «Блюз» с запретом на обмен блокирует сделку (The Athletic)

Теги возможные переходы Филадельфия Сент-Луис НХЛ Кевин Хэйс Тори Крюг Трэвис Сэнхайм Хоккей

«Филадельфия» обсуждает обмен Кевина Хэйса и Трэвиса Сэнхайма в «Сент-Луис».

Сделка находится в подвешенном состоянии, так как защитник «Блюз» с запретом на обмен блокирует ее.

Как пишет The Athletic, в рамках трейда «Блюз» должны получить форварда Кевина Хэйса (31 год, кэпхит 7,14 млн долларов еще на 3 сезона, «Флайерс» должны удержать его «значительную часть» в своей ведомости) и защитника Трэвиса Сэнхайма, 27 лет, кэпхит 6,25 млн долларов на 8 сезонов). 

«Филадельфия» – выбор в 1-м раунде драфта НХЛ и защитника. 

У «Блюз» 5 защитников имеют пункты об ограничении на обмен. У четырех игроков на данный момент есть полный запрет (Тори Крюг, Колтон Парайко, Ник Ледди и Джастин Фолк), у одного – ограниченный (Марко Сканделла, стоп-лист из 7 команд, «Филадельфии» в этом списке нет, поэтому трейд он блокировать не может). 

The Athletic утверждает, что клуб не просил Парайко, Ледди и Фолка отозвать пункт. Таким образом, выходит, что сделку блокирует Крюг (32 года, кэпхит 6,5 млн долларов на 4 сезона). 

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5 комментариев

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nightingale46
Подписать Санхейма и пытаться его скинуть за балласт в лице Крюга - такое себе менеджерское решение. Тори понять полностью можно - ему оно вот надо играть в команде глубокой перестройки. для того списки запретные и вставляются в договор, чтобы не махнули тебя не пойми куда. может в 25 году получится его скинуть - у него стоп-лист сокращается до 15 команд.
+3
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+3
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Pitts
Ответ nightingale46
Подписать Санхейма и пытаться его скинуть за балласт в лице Крюга - такое себе менеджерское решение. Тори понять полностью можно - ему оно вот надо играть в команде глубокой перестройки. для того списки запретные и вставляются в договор, чтобы не махнули тебя не пойми куда. может в 25 году получится его скинуть - у него стоп-лист сокращается до 15 команд.
Да ещё к Торторелле. Мазохистов мало.
+1
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+1
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87mores
Ответ nightingale46
Подписать Санхейма и пытаться его скинуть за балласт в лице Крюга - такое себе менеджерское решение. Тори понять полностью можно - ему оно вот надо играть в команде глубокой перестройки. для того списки запретные и вставляются в договор, чтобы не махнули тебя не пойми куда. может в 25 году получится его скинуть - у него стоп-лист сокращается до 15 команд.
Так «Сент-Луис» также в перестройке
+1
0
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nightingale46
Ответ 87mores
Так «Сент-Луис» также в перестройке
Фила идет на тотальный ребилд, а Блюз в прошлом году в плохой сезон просто сбросил за пики своих опытных НСА. у них добротный состав уже и хотят усилиться. Им нужно скинуть балласт в лице Крюга - это их самый плохой контракт!
+1
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Vasily Banov
Ответ nightingale46
Фила идет на тотальный ребилд, а Блюз в прошлом году в плохой сезон просто сбросил за пики своих опытных НСА. у них добротный состав уже и хотят усилиться. Им нужно скинуть балласт в лице Крюга - это их самый плохой контракт!
Тот случай, когда балласт говорит, что он не балласт
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